ROMA Neanche la matematica, al momento, può salvarci dall’enorme tsunami di incertezza che ha investito il nostro paese. La scienza dei numeri si deve infatti arrendere dinanzi a questo sconosciuto coronavirus. Eppure i matematici ci stanno provando, eccome. Richiamando, riadattando o addirittura creando ex-novo inediti modelli di previsione.Ci hanno provato, ad esempio, qualche settimana tre grandi esperti italiani, il biologo Enrico Bucci, insieme al fisico della Sapienza Enzo Marinari e con lasupervisione del fisicoGiorgio Parisi, con lo scopodi capire ipossibiliscenari di diffusione dell’infezione.O anche giovani scienziati, come Gianluca Malatoche proprio qualche giorno fa ha dimostrato in un articolo diffuso sulweb l’impossibilità di utilizzare due modelli noti, quello esponenziale e quello logistico, per effettuare previsioni sull’epidemia. «Il primo modello è quello esponenzialechedescriveunacrescita di infezione inarrestabile. Ad esempio, se un paziente infetta 2 pazienti al giorno, dopo 1 giorno avremo2 infezioni,4dopo2giorni e così via», spiega Malato.

«Il secondo è il modello logistico - aggiunge - che descrive l’evoluzione della popolazione (in questo caso le persone infettate dal virus), basandosi su due elementi: il tasso di crescita esponenziale e le risorse (cioè le persone infettabili), che chiaramente sono limitate. Questo modello prevede a un certo puntouna stabilizzazione».Tuttavia, né il modello esponenziale e né quello logistico risponde alle nostre domande. «La conclusione è che ogni giorno il risultato cambia a secondadeidati aggiornati rilasciatidallaProtezionecivile», diceMalato. Tutto si riduce quindi a un puro esercizio matematico. La realtà è infatti che nessun modello può rispondere alle domande che tutti noici stiamo facendo:quando finirà l’emergenza? Quando arriverà il picco? Quali saranno gli effetti dellemisure di contenimento prese? Semplicemente perché i fattoridaconsideraresono tanti,molto diversi tra loro e soprattutto incerti e variabili. Oltre alle caratteristiche del virus, bisogna considerare le interazioni sociali, gli aspetti economici e gli aspetti politici... Spiega Antonio Scala, ricercatore dell’Istituto dei sistemi complessi delConsiglionazionaledelle ricerche e presidente della Big Data in Health Society. «Non sappiamo il realenumero dellepersonecontagiate inundatomomento,siaper i tempi di incubazione ma anche per via della presenza di pazienti asintomatici;non sappiamo quante e che tipo di interazioni sociali queste persone hanno o hanno avuto nel periodo in cui sono o sono state contagiose; non sappiamo esattamente quali sono i numeri delle persone contagiate e poi guarite perché c’è chi ha superato l’infezione con sintomi lievi o confusi con l’influenza; e molto cambia a seconda delle regioni o delle città considerate, che fino a qualchegiorno fahannoapplicato misure contenitive diverse», dice Scala.

GLI EPIDEMIOLOGI

Chi può invece riuscire meglio nell’impresadi azzardareprevisioniun po’ più affidabili sono gli epidemiologi. «Possiamoconsiderarlicomedegliartigianichepossono arrivare a formulare ipotesi plausibili applicando con esperienza alcuni aggiustamenti», dice Scala, impegnato oggi su un’altra ambiziosa impresa matematica. «Stiamo creando un modello che descriva l’andamento delle informazioni relative al nuovo coronavirus sui social, ma in questo caso l’errore implicito anche nelle nostreprevisioninon provoca leconseguenzechepuò avere ladivulgazione affrettata di una predizione sull’epidemia», conclude l’esperto delCnr.

