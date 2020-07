Coronavirus, bollettino Italia: 306 nuovi contagi e 10 morti. Zero positivi solo in Valle d'Aosta 

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia, giovedì 23 luglio . Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. Gli attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214),. I tamponi effettuati sono stati 60.311, in netto aumento rispetto ai 49.318 di ieri. Solo in una regione, la Valle d'Aosta, non si registrano nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nelle altre, su 306 casi individuati, ce ne sono 82 in Lombardia, 55 in Emilia Romagna, 30 nella Provincia autonoma di Trento, 26 nel Lazio, 22 in Veneto, 16 in Campania, 15 in Liguria, 10 in Abruzzo. Tutte le altre regioni hanno un incremento a una sola cifra.

Coronavirus, in Umbria ripresa dei contagi



Bologna, focolaio in una Rsa

Bologna è stato individuato un nuovo focolaio in una casa-residenza per anziani dove, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 15 nuovi casi di positività a Coronavirus, tre fra gli operatori e 12 fra gli ospiti. Ne dà notizia la Regione Emilia-Romagna. Molti di loro sono asintomatici e tutti sono in isolamento.

Bollettino Emilia Romagna

Bollettino Lazio

Sono 55 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna registrati nelle ultime 24 ore, ma non ci sono stati decessi. È quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione. Di questi, scoperti con 5.585 tamponi, 32 sono asintomatici. Dei nuovi casi, 27 si registrano nella provincia di Bologna e 15 sono relativi al nuovo focolaio individuato all'interno di una residenza per anziani. Nel riminese, degli 11 nuovi positivi, 9 sono cittadini stranieri, tutti asintomatici, che vivono nel residence del capoluogo nel quale la Ausl nei giorni scorsi ha individuato e isolato un focolaio subito gestito, avviando i controlli necessari. La gran parte degli altri nuovi contagi sono comunque riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall'estero. Calano i ricoveri: sono 6 i pazienti in terapia intensiva (-1 da ieri), e scendono a 79 (-2 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.Sono 907 gli attuali casi positivi a Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi 718 sono in isolamento domiciliare, 180 sono ricoverati non in terapia intensiva, 9 in terapia intensiva. Inoltre 856 sono i pazienti deceduti e 6.735 le persone guarite, come riferisce l'assessorato regionale alla Sanità sui social.

Bollettino Lombardia

I nuovi casi di Coronavirus in Lombardia sono 82 (di cui 12 debolmente positivI e 30 a seguito di test sierologici). A comunicarlo nel quotidiano bollettino è la Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono 15.086. I guariti/dimessi sono 113, rimangono stabili i ricoverati in terapia intensiva (17) e scendono quelli non in terapia intensiva (-10) che sono in totale 139. I decessi sono 3 per un totale complessivo di 16.081.



#LNews Continua la flessione dei ricoverati e nessun caso a Lecco, Lodi e Sondrio. Report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni disponibile dalle ore 18 sul sito https://t.co/1ocKaSAA8whttps://t.co/WmTEOR2MFc#ForzaLombardia pic.twitter.com/qebP5G1in1 — Regione Lombardia (@RegLombardia) July 23, 2020

Bollettino Sardegna

Bollettino Calabria

Bollettino Puglia

Bollettino Veneto

Bollettino Basilicata

Ultimo aggiornamento: 18:23

Ci sono due nuovi casi di Covid -19 in Sardegna, uno nella provincia di Nuoro e il secondo nel sassarese. Salgono così a 1.382 i positivi complessivamente accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Resta immutato il numero delle persone ricoverate in ospedale, in tutto 7, nessuno in terapia intensiva e sono 7 anche i pazienti in isolamento domiciliare. Invariato il numero dei morti, 134, sono 1.234 le persone guarite finore. Sul territorio, dei 1.382 casi positivi complessivamente accertati, 259 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 102 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 80 (+1 rispetto al precedente bollettino) a Nuoro, 880 (+1) a Sassari. Finora Sono 1.382 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano due nuovi contagi nelle province di Nuoro e Sassari. Finora nell'Isola sono stati eseguiti 101.231 tamponi.In Calabria ad oggi sono stati effettuati 111.757 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.245 (+2 rispetto a ieri), quelle negative sono 110.544». Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria, che registra 77 casi attualmente attivi. «Territorialmente - prosegue - i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 19 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti». Il totale dei casi di Catanzaro, si legge ancora, «comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il caso positivo di Cosenza è riconducibile al focolaio noto. Il caso rilevato positivo nell'ASP di Reggio Calabria è un rientro. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso». Dall'ultima rilevazione, conclude il bollettino, «le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.284. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale».Dopo tre giorni consecutivi senza nuovi casi positivi al Covid-19, in Puglia schizzano di nuovi i contagi giornalieri: sono nove su 2458 test. Tre riguardano la provincia di Bari; 3 la provincia di Lecce; 1 la provincia di Brindisi; 1 la provincia di Foggia; 1 è di fuori regione. Si apprende dal bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus reso noto dalla Regione. Oggi non sono stati registrati decessi come accade da una settimana. Ieri i tamponi sono stati 2421. I decessi complessivi rimangono a quota 548. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 223789 test. Sono 3952 i pazienti guariti (dato stabile rispetto a ieri) e 64 i casi attualmente positivi (+8) dei quali 11 ricoverati (stabile) e nessuno in terapia intensiva.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4565 così suddivisi: 1.500 nella provincia di Bari; 382 nella provincia di Bat; 670 nella provincia di Brindisi; 1.172 nella provincia di Foggia; 530 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. «L'attenta e puntuale attività di sorveglianza - spiega Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all'Università di Pisa e coordinatore emergenze epidemiologiche della Regione Puglia - ha consentito di individuare nuovi casi positivi che riguardano principalmente cittadini stranieri o provenienti da fuori regione in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi. I dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per tenere sotto controllo le catene di contagio».Sono 22 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta a 19.729 il numero complessivo dei contagi dall'inizio dell'epidemia. Lo rende noto il bollettino della Regione. Si contano anche 5 decessi, che fanno salire a 2.062 il totale delle vittime (tra ospedali e case di riposo). Altro dato negativo è quello dei soggetti in isolamento fiduciario, che dopo i nuovi focolai scoperti in queste settimane in Veneto registrano un altro balzo, +244, per un dato di 2.424 persone. Di questi, i pazienti con sintomatologia sono 22. Gli attuali positivi sono 657 (+14).Altri tre stranieri, fra cui due migranti ospitati in centri di accoglienza, e un lucano che ha effettuato il tampone in Puglia sono positivi al coronavirus. Sono i dati dell'ultimo aggiornamento della task force regionale. Ieri in Basilicata sono stati effettuati 295 tamponi e tre sono stati i positivi, riguardanti i tre stranieri, ora in isolamento domiciliare (uno a casa e gli altri due nei centri di accoglienza). I dati del bollettino quotidiano della task force regionale riguardano solo ed esclusivamente i lucani residenti con tampone positivo registrato in Basilicata: i casi Covid lucani sono 3 (in isolamento domiciliare) mentre le persone guarite sono 372 e quelle decedute 28. Vengono conteggiati a parte gli stranieri contagiati: due donne straniere provenienti dalla Moldavia, entrambe ricoverate a Potenza nel reparto di malattie infettive; altre tre persone arrivate dall'estero e in isolamento domiciliare; 38 migranti ospitati nei centri di accoglienza, tutti in quarantena obbligatoria. Inoltre nel bollettino non vengono conteggiati due lucani, in isolamento domiciliare in Basilicata, con tampone effettuato rispettivamente in Emilia Romagna e in Puglia. Integrando tutti i dati, i casi attuali sono 48 (44 sono stranieri), di cui due persone in ospedale per Covid19 ma nessuna in terapia intensiva e 46 in isolamento. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati esaminati 45.091 tamponi, di cui 44.625 risultati negativi. Quanto alle percentuali, sul totale dei test i positivi sono sempre l'1 per cento mentre il tasso di letalità è del 6,9%, più basso sia rispetto alla media del Sud Italia (9,7%) sia a quella nazionale (14,4%).