Coronavirus Italia, bollettino oggi 29 luglio: 289 nuovi contagi, sei morti. Zero casi in Umbria e Basilicata

Sono 289 i nuovi casi di coronavirus in base al bollettino del 29 luglio 2020. Ieri erano stati 212. Le vittime sono 6 (ieri erano state 12). I tamponi effettuati sono stati 56.018, quasi 8 mila più del giorno precedente. Solo due regioni, Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi.

Le persone attualmente positive in Italia sono 12.616 (+7), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.129. I contagi totali di positività al coronavirus sono 246.776. I guariti sono 199.031 (+275). I pazienti in terapia intensiva sono ora 38, in calo di 2 unità. Sono 11.847 quelli in isolamento domiciliare (+27), 731 quelli ricoverati con sintomi (-18).

Lombardia

Lazio

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.603 casi di positività, 28 in più rispetto a ieri, di cui 10 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono sette in totale i casi cosiddetti sporadici, mentre i restanti contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall'estero, fa sapere la Regione Emilia-Romagna. Si registra un decesso in Emilia-Romagna: si tratta di una donna della provincia di Bologna. L'opera di prevenzione della Regione si è concretizzata nel contact tracing (che ha permesso di individuare 5 casi), nello screening sierologico (2 casi), nei controlli a seguito di rientro dall'estero (3 casi) e nell'attività di screening nel comparto della logistica e della lavorazione carni (1 caso).

Non ci sono decessi in Lombardia: negli ultimi 6 giorni, solo ieri c'è stato un morto per coronavirus in regione, dove il totale delle vittime resta quindi fermo a 16.802. Con 8.658 tamponi effettuati, ci sono 46 nuovi casi positivi di cui 18 'debolmente positivì e 7 a seguito di test sierologici. Senza variazioni i ricoveri in terapia intensiva (13), mentre aumentano quelli negli altri reparti (+3, 154). Dei 46 nuovi casi, 13 sono in provincia di Milano, di cui 6 a Milano città, 7 a Bergamo e 10 a Brescia. Zero nuovi contagi nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio.Nel Lazio si registrano oggi 34 casi e zero decessi. Di questi 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre dalla Spagna, due dalla Romania, due dall'India e uno dall'Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera.

