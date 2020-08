Covid Italia, bollettino oggi 26 agosto. Boom nuovi casi: 1.367, 13 morti. Impennata in Lombardia e Toscana

La situazione coronavirus in Italia in base al bollettino del 26 agosto 2020. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 1.367 (contro gli 878 di ieri). È il dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 13 i morti, in aumento rispetto ai 4 di ieri. I tamponi sono stati 93.529, quasi 20 mila più di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Dopo quello di oggi, il dato più alto degli ultimi mesi si era registrato domenica scorsa, quando i contagi in un giorno erano stati 1.210.

Covid Italia, raddoppia il numero degli attualmente positivi

È raddoppiato l'incremento delle persone attualmente positive al Covid in Italia, che nel complesso sono ora 20.753. L'incremento è di 1.039 persone a fronte delle 519 di ieri. Il dato si registra per la forte spinta del numero delle persone in isolamento: 1.039. Calano di tre unità i ricoveri (in tutto 1.055) e aumentano di tre quelli in terapia intensiva (da 66 a 69). I guariti oggi sono 314 per un totale di 206.329. Il totale delle vittime è di 35.458 (+13). Quest'ultimo dato include anche gli 11 decessi in Veneto, tra i quali sono conteggiate alcune persone malate recentemente, ma decedute dopo essersi già negativizzate.



Zero contagi solo in Val d'Aosta

Solo una regione, la Valle d'Aosta, non fa registrare nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. La regione con più positivi torna ad essere la Lombardia (269), seguita da Lazio (162), Toscana (161), Veneto (147), Campania (135) ed Emilia Romagna (120).



Toscana

Boom di nuovi casi di Coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore: ben 161 quelli rilevati in più (l'incremento di ieri era stato di 34). Tra questi, 102 sono rientri dalle vacanze (81 dall'estero, 21 da altre regioni). L'età media dei 161 casi odierni è di 36 anni (solo il 3% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico. Tra gli 81 rientri dall'estero, 69 sono per motivi di vacanza (25 Spagna, 25 Grecia, 16 Croazia, 3 Malta); tra le regioni 18 nuovi pazienti su 21 sono tornati dalla Sardegna.

Lazio

Nuova crescita dei contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore si registrano 162 casi (143 il giorno precedente) e un decesso. Dei nuovi positivi 121 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro ed in particolar modo con link dalla Sardegna (45%). L’indice RT decresce per la seconda settimana consecutiva con un valore pari a 0.42 dovuto ai casi importati e asintomatici.



Lombardia

Con un numero molto elevato di tamponi effettuati (16.561) sono in crescita i casi positivi in Lombardia: ci sono infatti 269 nuovi contagiati, contro i 119 di ieri con 9.879 tamponi. Non ci sono nuovi decessi e quindi il totale complessivo resta fermo a 16.857 morti in regione. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (17, +2), senza variazioni quelli negli altri reparti (158) Delle nuove positività «circa 2/3 sono determinate da rientri in Lombardia dall'estero - ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - Ben 214 dei casi positivi odierni sono riferiti a persone con età inferiore a 50 anni, 28 di questi sono minorenni».

Il rapporto tra tamponi e numero di positivi in Lombardia è pari a 1,6%. Si trovano soprattutto in due province i nuovi casi: dei 269 nuovi contagiati, 102 arrivano da quella di Milano, di cui 66 a Milano città, e 73 da quella di Brescia. Sono 14 i nuovi casi a Bergamo, 15 quelli in Monza e Brianza e non ci sono province senza nuovi casi.



Sardegna

Salgono a 1.912 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 53 nuovi casi, la maggior parte rilevati in seguito ad attività di monitoraggio. Resta invariato, invece, il numero delle vittime, 134. In totale in Sardegna sono stati eseguiti 128.423 tamponi, con un incremento di 1.608 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono 20 (+1 rispetto all'aggiornamento di ieri) i pazienti ricoverati in ospedale, a cui si aggiunge un paziente in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 492. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.262 (+3) pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.912 casi positivi complessivamente accertati, 343 (+9) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 199 (+1) nel Sud Sardegna, 62 (+1) a Oristano, 114 (+1) a Nuoro, 1.194 (+41) a Sassari.



Veneto

Nuova significativa crescita dei contagi in Veneto, che nelle ultime 24 ore registra 147 positivi al Coronavirus (22.190 la somma da inizio dell'epidemia) e 11 decessi in più (2.116). Lo afferma il bollettino della Regione. I nuovi focolai di Covid scoperti in questi giorni, l'ultimo in un'azienda di carni nel trevigiano, hanno fatto fare un balzo al dato dei soggetti in isolamento, dai 6.076 di ieri ai 6.524 attuali, + 448. Salgono anche gli attualmente positivi, che raggiungono quota 2.158 (+39).

L'alto numero di decessi comprende soggetti, quasi tutti anziani, morti sul territorio (non in ospedale) negli ultimi giorni, e conteggiati solo oggi. Si tratta in gran parte inoltre - viene precisato - di pazienti contagiati dal virus nei mesi scorsi, nel frattempo negativizzatisi, ma che su indicazione del Ministero della Sanità vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid.



Abruzzo

Sono 26 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test eseguiti nelle ultime ore. Gli attualmente positivi salgono a quota 366: in ospedale ci sono 34 persone una delle quali in terapia intensiva, mentre gli altri 331 pazienti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono complessivamente 2.849. Il bilancio delle vittime è invariato, cioè 472: non si registrano decessi dallo scorso 28 luglio. Dei nuovi casi, 16 fanno riferimento a pazienti residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, di cui sette in Valle Peligna, quattro nel Pescarese, due nel Chietino e due nel Teramano, mentre per uno sono in corso accertamenti sulla provenienza; dal totale complessivo è stato sottratto un caso, risultato già in carico ad altra Regione.



Umbria

Sono 20, ieri 29, i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 1.699 totali. Sono emersi dall'analisi di 1.840 tamponi, 146.429 dall'inizio della pandemia, in base ai dati aggiornati della Regione. Scendono da 13 a 12 i ricoverati, uno in intensiva. Stabili a 80 le vittime. Registrati tre nuovi guariti, 1.402, mentre gli attualmente positivi sono 217, più 17 rispetto a ieri.



Puglia

Su 3.510 test per l'infezione da Covid-19, oggi in Puglia sono stati registrati 51 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 6 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. La curva dei contagi è ancora in salita rispetto ai giorni scorsi, non sono stati registrati invece decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 291.265 test; 4.018 sono i pazienti guariti, mentre i casi attualmente positivi sono 597, di cui 98 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.170.



«La maggior parte dei casi - spiega il dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce - riguarda contatti stretti di casi già individuati e tracciati dal dipartimento di prevenzione. Abbiamo tra i positivi ancora rientri da Sardegna e Calabria. Si è reso necessario il ricovero ospedaliero solo per due casi». Dei 6 casi nella Bat, «due tornano da Malta mentre per gli altri 4 sono in corso le indagini del dipartimento di prevenzione», spiega Alessandro Delle Donne, dg Asl Bat. «Un caso in provincia di Brindisi - aggiunge - Giuseppe Pasqualone, manager Asl Brindisi - riguarda una donna, sintomatica, che attraverso il medico di famiglia ha contattato la Asl ed è stata sottoposta a tampone. È in isolamento fiduciario e sono stati eseguiti tamponi anche a suoi familiari e contatti stretti. Il secondo caso è in fase di accertamento». «Il caso odierno riguarda una persona temporaneamente presente in provincia di Lecce, a domicilio e in isolamento su cui è in corso l'indagine epidemiologica», dice i dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo. In provincia di Foggia, dei 10 nuovi casi, 5 riguardano cittadini stranieri 4 sono i casi di contatti stretti già individuati e sottoposti a sorveglianza attiva. L'ultimo caso è quello di una persona sintomatica, individuata grazie alla segnalazione del medico di medicina generale. Infine, a Taranto, «i pazienti risultati oggi positivi al Covid nella provincia di Taranto, sono rientrati da Sardegna, Grecia, Milano, Albania, tutti sottoposti a controlli come da prescrizione», dichiara il dg della Asl Taranto, Stefano Rossi.

Campania

Sono 135 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania, 3.026 i tamponi esaminati. Dei 135 nuovi casi, 71 sono casi di rientro (41 dalla Sardegna e 30 dall'estero). Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza supera quota 6mila unità e raggiunge il numero di 6.111, mentre sono 393.265 i tamponi complessivamente analizzati. L'Unità di crisi della Regione Campania informa che c'è un nuovo decesso legato al coronavirus: il totale dei deceduti da inizio emergenza è 443. Sono 3 i nuovi guariti, il cui totale sale a 4.373 (di cui 4.368 completamente guariti e 5 clinicamente guariti).



Piemonte

Anche in Piemonte cresce il numero dei contagi da Coronavirus, +75 (contro il +57 di ieri e il +40 di lunedì) e si è registrato nuovamente un decesso. Per 51 casi si tratta di asintomatici e 38 sono quelli importati. Ma aumenta anche il numero dei tamponi, +5545 rispetto al dato di ieri. Stabile il numero deI ricoverati in terapia intensiva, 6 (+0 rispetto a ieri), risale quello dei pazienti negli altri reparti, sono 83 (+4).



Emilia Romagna

Sono 120 i nuovi positivi rispetto a ieri in Emilia- Romagna, di cui 67 asintomatici, trovati con più di 10.700 tamponi. Dei nuovi casi, 33 erano già e 66 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Sono 10 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, 15 a rientri da altre regioni. Le province che presentano il maggior numero di positività sono Ravenna (24, dove 15 sono ragazzi che hanno frequentato una discoteca di Cervia a Ferragosto), Bologna (21, 8 di ritorno dalla Sardegna), Forlì-Cesena (21, di cui 19 dalla stessa discoteca ravennate), Ferrara (14) e Modena (10). I casi attivi sono 2.301 (+112), mentre non si registra nessun decesso. Le persone in isolamento a casa sono 2.203 (+109), il 95% dei casi attivi. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, 6 (+1) e salgono a 92 i ricoverati negli altri reparti Covid (+2). I guariti sono 8 in più. (ANSA).

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 33 nuovi contagi da coronavirus. Lo ha comunicato il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Si tratta di numero in aumento rispetto ai 9 nuovi casi registrati in regione ieri e ai 2 rilevati lunedì, mentre venerdì e sabato erano stati riscontrati rispettivamente 36 e 33 nuovi casi. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 330 (21 più di ieri). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 14 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Dall'inizio dell'epidemia - informa la Regione - le persone risultate positive al virus sono 3.684: 1.459 a Trieste, 1.157 a Udine, 809 a Pordenone e 251 a Gorizia, alle quali si aggiungono 8 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.006, i clinicamente guariti sono 9 e le persone in isolamento 307. I deceduti - conclude la Regione - sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.



Calabria

Sono otto, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi positivi al coronavirus riscontrati in Calabria. Il totale dei contagiati sale a 1.416. Lo attesta il bollettino della Regione. Ad oggi sono stati effettuati 146.834 tamponi complessivi di cui 145.418 risultati negativi. Dei due pazienti di Cosenza, uno è riconducibile al focolaio sardo e l'altro non è riconducibile a focolai noti. Il caso di Crotone è autoctono.I 4 casi di Reggio Calabria sono di rientro. Il caso di Catanzaro non è riconducibile a focolaio noto. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 4 in reparto, 7 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 3 in reparto, 27 in isolamento domiciliare, 446 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 2 in reparto, 57 in isolamento domiciliare, 281 guariti e 19 deceduti; Crotone: uno in reparto, 6 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti. Il paziente che era in rianimazione nell'Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro è stato trasferito al reparto di Malattie infettive del Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.106.

