Coronavirus Italia, il bollettino: 259 nuovi casi (-204 rispetto a ieri) e 4 morti. Emilia e Lazio le regioni con più contagi

Coronavirus, il bollettino del 10 agosto. In Italia sono stati registrati 259 nuovi casi, dato in calo rispetto a ieri (-204). Il totale da inizio emergenza è di 250.825 contagi. Risale invece il numero delle vittime: 4 in più che portano il totale a 35.209, mentre domenica l'incremento era di due. Solo 3 le regioni senza nuovi casi - Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata - mentre i maggiori incrementi si registrano in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32).

Nonostante il calo generalizzato dei contagi, aumenta il numero di attualmente positivi per il coronavirus, il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive e quello delle persone ricoverate con sintomi negli altri reparti degli ospedali. Dai dati del ministero della Salute emerge infatti che sono 13.368 i malati, 105 in più rispetto a domenica, 46 le persone in terapia intensiva (una in più) e 779 quelle ricoverate con sintomi (16 in più). I pazienti in isolamento domiciliare sono invece 12.543, 88 più di domenica. Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 202.248, 150 in più rispetto a domenica. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 26.432 tamponi, circa 11mila in meno rispetto a sabato.



I dati delle Regioni



Lombardia

Nessun decesso, 31 nuovi casi positivi (di cui 6 "debolmente positivi" e 1 a seguito di test sierologico) su 9343 tamponi effettuati, a fronte dei 71 di ieri con 3000 tamponi in meno: questi i dati lombardi di oggi sulla diffusione del Covid, che vedono anche aumentare i guariti e dimessi, che sono 72, e un calo di 5 pazienti in terapia non intensiva. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si registrano zero contagi, mentre «sembra rientrato - si legge nella nota della Regione - anche il focolaio nel mantovano», dove i nuovi contagi sono 2. A Milano i nuovi casi sono 4, tutti in città, a Bergamo 3, a Brescia 7, in Monza e Brianza 2, a Pavia 1.

Lazio

Sono 38 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Di questi, 13 provengono dal Centro accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa e nove sono di importazione. Si tratta di giovani di rientro dalle vacanze: due casi da Ibiza, due da Malta, due dall'Ucraina, due casi dal Pakistan e uno dalla Romania.

Emilia Romagna



Piemonte



Toscana



Campania

Sono 39 (dei quali 22 asintomatici) i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.156 tamponi. Lo rende noto la Regione, che comunica anche che c'è stato un nuovo decesso, in provincia di Piacenza. Dei 39 nuovi casi più della metà (20) erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone. Sono dieci i casi positivi di persone di rientro dall'estero. I numeri più elevati si registrano a Bologna (14 casi) e a Modena (10). A Bologna 5 sono casi di rientro dall'estero (di cui 2 riconducibili al focolaio già noto dei ragazzi in vacanza a Malta, mentre 3 casi sono di una famiglia che aveva viaggiato a Parigi), 4 casi sono legati all'attività di tracciamento collegata a casi già noti, 3 sono lavoratori della logistica rientranti nello screening regionale di categoria, mentre 2 sono i casi sporadici. A Modena, invece, 3 casi sono legati a un focolaio in famiglia, 3 riguardano i rientri dall'estero, 2 sono stati individuati grazie allo screening regionale sulle categorie più a rischio (nello specifico, i lavoratori del comparto carni) e un caso è legato a un contatto stretto con un positivo già noto di un'altra provincia. Un ultimo caso, infine, è stato ricondotto a uno dei focolai relativi ai rientri di giovani dalle vacanze in Grecia. I casi attivi sono 1.791 (31 in più di quelli registrati ieri) restano 4 i pazienti in terapia intensiva, cala invece il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 79.Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi di persone positive al coronavirus in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono segnalati venti nuovi contagi. I guariti tornano a superare i nuovi ammalati: l'Unità di crisi regionale ne segnala 32 in più rispetto a ieri. Se dunque dall'inizio della pandemia i decessi restano 4.136, i positivi salgono a 31.888 e i guariti a 26.304, con altri 639 piemontesi. Tra i venti nuovi positivi, la metà (10) sono asintomatici; 16 sono contatti di caso e 4 sono importati. I ricoverati in terapia intensiva sono tre, dato stabile da alcuni giorni. I ricoverati non in terapia intensiva sono 87 (+2 rispetto ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 719, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 522.100, di cui 286.771 risultati negativi.Nuovamente in discesa dopo il balzo di ieri - ma pure con metà test eseguiti, 1.387 contro 2.784 - i nuovi casi di coronavirus in Toscana: sono 8 i contagiati (pari allo 0,1% in più) registrati oggi contro i 61 di domenica, per un totale complessivo in regione di 10.652 positivi da inizio pandemia. L'età media degli 8 casi odierni è di circa 27 anni e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 25% è risultato asintomatico, il 75% pauci-sintomatico. 3 delle 8 positività sono relative a persone rientrate da un periodo di vacanza all'estero. Stabili i guariti, a quota 8.997 (84,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 518, +1,6% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi: il dato dei pazienti morti è pertanto stabile a 1.137. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.Ancora contagi da coronavirus in crescita, in Campania: i dati relativi alla giornata di ieri, domenica (nei festivi viene normalmente eseguito un numero inferiore di test), fanno segnare ben 14 positivi su soli 741 tamponi. Il giorno prima l'incremento era stato di 22 contagi ma su 1.675 test eseguiti. Il totale dei positivi in Campania è ora di 5.091 su 350.363 tamponi dall'inizio dell'epidemia. Il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi della Regione, relativo a ieri e aggiornato alla mezzanotte scorsa, fa registrare anche una vittima (il totale dei deceduti sale a 439) e tre guariti (totale complessivo 4.254).



Calabria

«In Calabria ad oggi sono stati effettuati 126.156 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.289 (+2 rispetto a ieri), quelle negative sono 124.867». Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria. «Territorialmente - prosegue- i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 4 in reparto; 184 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 1 in reparto; 22 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 59».