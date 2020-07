Coronavirus, bollettino Italia: Calano i nuovi contagi (169), ma aumentano i morti (13)

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia, lunedì 13 luglio 2020. Dati che si presentano decisamente in chiaroscuro. Sono 169 i nuovi casi da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 234 di ieri. Crescono, però, i morti che sono 13, contro i 9 delle precedenti 24 ore. I casi totali salgono a 243.230, i morti a 34.967. Gli attualmente positivi sono 13.157, in calo di 22 rispetto a ieri. I guariti sono 195.106, con un incremento di 178 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, nel Lazio 24 nuovi casi: il 92% viene dall'estero. Bimba contagiata a Latina

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA