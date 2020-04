Hanno nomi di donna come Elisa e Clia. Sono i differenti tipi di test sierologici tra cui saranno scelti i 150mila a cui sottoporre un campione rappresentativo degli italiani per comprendere quale sia stata la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. Spiega il presidente del Consiglio superiore di sanità, il professor Franco Locatelli, che fa parte del Comitato tecnico scientifico: «Il commissario Domenico Arcuri è stato incaricato di scegliere la piattaforma, di fatto il test che sarà impiegato. Gli abbiamo dato delle indicazioni sui criteri di utilizzare. Sulla validazione c'è una commissione che sta lavorando, ma non dipende direttamente dal Comitato tecnico scientifico». L'obiettivo è partire, in collaborazione con l'Istat, tra due settimane, in tempo per la fase due. Restano alcune incognite: Arcuri riuscirà a espletare la gara, il cui bando sarà pubblicato in queste ore, in così poco tempo?

IL PIANO

Ad oggi sappiamo che nelle screening saranno indicate sei fasce di età, che bisognerà scegliere campioni di popolazione che rappresentino anche le differenti regioni e le varie professioni. Che tutto questo - acquisto del materiale e organizzazione di una macchina così imponente - sia completato tra due settimane, è tutto da dimostrare. Soprattutto: la stima di quante persone abbiano sviluppato gli anticorpi e l'immunizzazione, deve essere pronta per l'avvio della fase 2, dunque nelle prime settimane di maggio. Il rischio di un ritardo è evidente. I criteri chiedono «standard minimi di qualità, con una attendibilità superiore al 95 per cento». Si guarda ai test che prevedono un prelievo da «sangue venoso». Ad oggi sostanzialmente ci sono quattro tipi di test sierologici: due sono più rapidi, ma sono ritenuti meno affidabili. Gli altri due si chiamano, appunto, Elisa e Clia, sono più complessi, perché partono da un prelievo venoso, ma consentono di processare un maggiore numero di provette. Vanno a verificare la presenza di IgM e i IgG, dunque di immunoglobine. Se ci sono le prime, l'infezione è all'inizio, se ci sono le seconde significa che è stata superata e dunque la persona è immunizzata. Mentre la macchina per la grande ricerca con i test sierologici nazionale si sta mettendo in moto lentamente, le regioni sono già partite per conto loro. Il professor Ranieri Guerra (Oms e consigliere del ministro Speranza) ieri ha ribadito che serve un test unico per tutto il paese. Nel Lazio l'assessore alla Salute, Alessio D'Amato, e il governatore Nicola Zingaretti hanno incontrato il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, e concordato sull'avvio di un'indagine epidemiologica con test sierologici su 60mila donne e uomini di polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco ed esercito. Nel Lazio in totale se ne faranno 300mila, ma nella maggioranza delle regioni, dall'Emilia-Romagna alla Liguria, i test sierologici sono cominciati. Il Ministero della Salute ripete sempre che non ci sarà una «patente di immunità» per chi ha sviluppato le IgG, spiega che quello che è necessario comprendere è la diffusione del virus a livello startistico e territoriale.

La Regione apripista sui test sierologici è il Veneto. Il consulente del governatore Zaia, è Giorgio Palù, già docente di microbiologia a Padova, professore di neuroscienze a Philadelphia. Osserva: «Quando si dice che i test sierologici non sono stati validati, bisognerebbe anche chiedere se i tamponi siano stati sottoposti a validazione. Valutarne la loro reale affidabilità. Bisognerebbe approfondire anche il tema dei conflitti di interesse e della trasparenza dei vari comitati di esperti». In Veneto si usano i test sierologici di tipo Clia: «Sono validati, con sensibilità specifica del 95 per cento e ottimi valori predittivi. In sintesi: ci offrono risposte precise e ci dicono se il paziente ha sviluppato gli anticorpi per questo coronavirus». In Veneto i test saranno eseguiti su 60 mila operatori dei servizi pubblici. Secondo il professor Palù, sarà possibile studiare, grazie a questa ricerca, anche la durata dell'immunizzazione. «Questo è uno studio, che nasce in collaborazione con l'università di Harvard, ci aiuta nella fase due, ci dice se un soggetto è immune al coronavirus. Ovviamente dovremo poi vedere quanto durano questi anticorpi. Parliamo di un virus nuovo, di cui dobbiamo conoscere tutto il possibile».

PREVISIONI

Quanti sono i positivi o gli ex positivi? Su questo i primi scenari non sono univoci: il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, spiega: «In alcune regioni come Liguria e Lombardia mi aspetto dai test sierologici una percentuale di immunizzati fino al 15 per cento. Questo sta emergendo dagli esiti degli esami che stanno svolgendo alcuni laboratori privati». In altre regioni i dati sono differenti: in Puglia tra gli operatori sanitari siamo attorno all'1 per cento, in Emilia-Romagna al 3.



Ultimo aggiornamento: 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA