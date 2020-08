Coronavirus, l'epidemiologa si sfoga su Fb: «Feste e discoteca senza distanziamento, rischio altissimo»

«Buona estate, ma ringraziate chi continuerà a lavorare per limitare i danni di irragionevoli comportamenti»: lo sfogo su Facebook è della professoressa Maria Chironna, responsabile del Laboratorio di Epidemiologia molecolare dell'unità operativa di Igiene del Policlinico di Bari, il principale centro pugliese dove vengono processati i tamponi per l'individuazione del coronavirus.

La professoressa appare preoccupata per alcuni comportamenti individuali che rischiano di far risalire la curva dei contagi anche in Puglia: «Siamo in agosto - dice - e ci aspettano le 2-3 settimane più critiche di questo incredibile 2020 dopo i durissimi mesi di marzo e aprile. Fiumi di macchine verso le mete turistiche. Le solite della nostra regione. Le persone hanno però rimosso o dimenticato che per poter godere di qualche giorno di riposo e di mare devono stare attenti e adottare adeguati comportamenti per evitare nuovi focolai di infezione». Invece, «si fanno feste, anche con gente sconosciuta, si va in discoteca. E anche se all'aperto, ma a 20 cm di distanza, il rischio è altissimo. Ci si riversa in spiagge cercando di piazzare l'ombrellone il più vicino possibile al mare, incuranti che già ci sono altre persone a mezzo metro».

Per Chironna «comportamenti assolutamente deplorevoli». Chironna ricorda che «il virus circola anche d'estate, nel caso non fosse chiaro abbastanza». «Magari - aggiunge - la mascherina ce la portiamo dietro ma l'abbassiamo per l'occasione. Igiene delle mani e disinfettanti, un ricordo passato. Flaconi presenti all'ingresso di lidi e sui banconi ma il livello è sempre lo stesso. Ma siamo impazziti?». «Io - conclude - ho ancora ben stampate nella mente le scene di marzo e aprile, il deserto delle strade e le sirene notturne».

