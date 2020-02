© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non si tratta di avere paura, ma mantenere alta l'attenzione e muoversi con le cautele previste in questi casi».La dottoressa, 47 anni, dirigente della IV Divisione di Malattie Infettive e Tropicali dell'Istituto, è una delle specialiste che in queste ore sta indossando la tuta e le maschere di protezioni per entrare nella nave del contagio in Giappone, la, dove sono già stati trovati 624 persone infettate su un totale di 3.700. Si tratta del più importante focolaio al mondo fuori dalla Cina.LEGGI ANCHE Coronavirus, morti due passeggeri della Diamond Princess. In Cina calano i contagi Nella squadra di medici inviata dall'Italia per recuperare i nostri connazionali (35) ci sono anche due specialiste dello Spallanzani: oltre alla dottoressa Corpolongo, la collega Maria Cristina Greci, dirigente medico di Rianimazione. Una conferma del ruolo in prima linea delle donne in un centro di eccellenza come lo Spallanzani, visto che ad isolare il virus era stata una squadra di specialiste tutte al femminile.«Alle 16 di martedì mi hanno chiesto la disponibilità, per il volo che sarebbe decollato a mezzanotte».«In una storia come questa, in cui è necessario il tuo contributo, non hai il tempo di fare delle valutazioni, di preoccuparti. Pensi subito ai dettagli organizzativi, perché hai poche ore per prepararti. Insomma, non ho avuto il tempo per preoccuparmi».«Sanno che lavoro faccio, sono preparati anche a questi eventi. Allo Spallanzani, in reparto, ci stiamo occupando di coronavirus e se serve un impegno direttamente sul campo è giusto partire».«Siamo arrivati a Tokyo quando attorno alle 14.30. Ci hanno accompagnato a Yokohama in hotel e, appena avremo il via libera, entreremo sulla nave per effettuare i test. Lo staff medico militare ha portato un laboratorio. Serviranno due ore per effettuare tutti i test, e cinque o sei per avere l'esito. Ancora non è possibile dire se potrà partire e quando chi dovesse risultare positivo. Ci sono troppe variabili. Prima di tutto, dobbiamo avere un quadro certo delle condizioni di tutti i nostri connazionali».«Sono convinta che abbiano fatto del loro meglio per rispettare le norme di comportamento previste per questo tipo di emergenza sanitaria».«Saliremo sulla nave indossando la tuta isolante, la protezione per gli occhi, i doppi guanti. Lo ripeto: quando ti occupi di malattie infettive il problema non è avere paura, ma avere alta attenzione, cautela, rispettando tutte le procedure».