Lo studio pubblicato sulla rivista Pediatrics “Covid-19 Disease severity risk factors for pediatric patients in Italy”, condotto dall’Istituto Superiore di Sanità, insieme al Ministero della Salute e all’Ospedale Bambino Gesù, comincia a fare un po’ di luce: i casi pediatrici sono l’1,8%, e l’età media è di 11 anni (13,3% ricoverati in ospedale e il 5,4% con patologie pregresse). La malattia è stata lieve nel 32,4% dei casi e grave nel 4,3%.

«Non è vero che i bambini non si contagiano» spiega Alberto Villani, direttore di Pediatria generale e Malattie infettive del Bambino Gesù di Roma, presidente della Società italiana di Pediatria e anche membro del Comitato tecnico scientifico.

Perché allora si è pensato il contrario?

«Quando è scattata la pandemia in Cina, era il carnevale cinese, e i bambini stavano a casa. E poi quando è successo in Italia, sono state chiuse subito le scuole. Quindi, se i bambini sono stati poco contagiati è dovuto al lockdown. Fino a un mese fa erano meno di 5mila i casi; c’era una chiara dimostrazione che il contagio era stato intradomestico e soprattutto da parte dei genitori. Man mano che si è liberalizzata la situazione, le percentuali dei bambini contagiati sono salite, sia perché si è ripresa una vita normale, e poi perché si fanno più indagini diagnostiche».

Quindi anche i bambini sono a rischio?

«Sappiamo che anche i bambini possono essere infettati. Rispetto al modello dell’influenza, nel quale i più piccoli sono effettivamente uno dei maggiori veicoli di diffusione della malattia, il Sars Cov 2, come altri virus peraltro, sembra comportarsi in maniera diversa».

In Israele la seconda ondata dell'epidemia è partita proprio con la riapertura delle scuole. Dovremo temere che accada lo stesso anche da noi?

«I rischi si corrono laddove non c’è un rispetto rigoroso delle regole che vengono date, ossia distanziamento, mascherine, lavaggio delle mani. È accaduto anche in Germania, Francia, nei Paesi scandinavi. C’è stata una gestione inverosimile anche in Gran Bretagna, Stati Uniti, Brasile. In Italia, dove era stato contestato il fatto che si facessero gli esami di maturità in presenza, alla fine invece non c’è stato un solo caso di contagio, perché sono state rispettate le regole, e in questo gli italiani sono esemplari. Dunque se verranno ancora rispettate le regole che sono state indicate, in Italia molto probabilmente rischi particolari non se ne correranno».

Gestire in sicurezza bambini più piccoli è tutta un’altra storia, però.

«Il ministero ha già predisposto un piano di sicurezza che è già in fase avanzatissima, con proposte e iniziative per contenere il contagio. E’ chiaro che ci sarà un rapporto docenti discenti che sarà proporzionato all’età. Ma serviranno anche misure di prevenzione. E poi i bambini sono molto più disciplinati degli adulti, dipende anche da chi li gestisce, dall’autorevolezza degli insegnanti».

Per garantire la sicurezza molte scuole avranno bisogno di interventi e risorse.

«Ma non si sapeva già da tempo che le scuole italiane sono fatiscenti? La totale disattenzione all’età evolutiva si trascina ormai da decenni. Forse il Sars Cov 2 servirà proprio per attirare l’attenzione anche sui bambini. Non possiamo ignorare che siamo in un ambiente in cui c’è paglia secca ovunque, per cui basta una scintilla per far scoppiare un incendio».

