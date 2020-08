Coronavirus Italia, bollettino: 295 nuovi casi, 5 morti. Solo Basilicata e Valle d'Aosta senza altri contagi

Coronavirus, sono 295 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 247.832 contagi da inizio emergenza. È quanto emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione Civile. Il bollettino riporta la morte di 5 persone per Covid, per un totale di 35.146 vittime da inizio emergenza. I guariti sono 255, portando così il computo complessivo a quota 200.229. Le Regioni a contagio zero sono solo due: Basilicata e Val d'Aosta. La regione con più nuovi casi è l'Emilia-Romagna (56), seguita dalla Lombardia (55) e dal Veneto (46).

I dati delle Regioni



Lazio

«Oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi 3 sono casi di importazione: due casi del Bangladesh e uno da India. Due i casi nelle ultime 24 ore individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.«È attivo il drive-in del Forlanini per i rientri dalla Romania con qualsiasi mezzo, mentre proseguono le operazioni per gli arrivi al Terminal bus di Tiburtina». prosegue D'Amato.

Lombardia

Emilia Romagna



Veneto



Piemonte



Campania

Sono 55 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 9 "debolmente positivi" e 13 emersi a seguito di test sierologici. È quanto risulta dai dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia. Da ieri è stato registrato anche un nuovo decesso, che porta il totale delle vittime della pandemia in Lombardia a 16.807.Sono 56 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Emilia-Romagna da ieri, di cui 37 asintomatici, su una base di oltre 10.400 tamponi effettuati. Lo rende noto il bollettino quotidiano della Regione specificando che si tratta di positività rilevate per lo più in seguito all'attività di prevenzione e controlli. Complessivamente i contagiati in regione sono 29.726 da inizio epidemia. I guariti sono saliti a 23.925 (+40). Nessun nuovo caso nelle province e di Ravenna, Forlì-Cesena e a Imola. Due le nuove vittime.Il Veneto registra 28 nuovi casi di positività dalle 17 di ieri. Lo rileva il bollettino diffuso dalla Regione. I casi complessivi di contagio sono 20.166 dall'inizio dell'epidemia. Il numero totale delle vittime è pari a 2.075, tra ospedali e case di riposo.Nessun decesso di persone positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove però si registrano 16 nuovi positivi, 13 dei quali asintomatici. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale che segnala anche 14 guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 26.105 piemontesi, con altri 648 in via di guarigione. Se il numero delle vittime piemontesi dall'inizio della pandemia resta invariato (4.129), i contagi salgono dunque a 31.683, circa 16mila dei quali a Torino.Sono 10 i nuovi casi positivi emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 2.162 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza supera così quota 5mila: sono infatti 5.009. I tamponi complessivamente esaminati sono 334.998. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Campania, con il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza che resta 435. Sono 8 i guariti del giorno: il totale dei guariti è 4.177.