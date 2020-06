Coronavirus, in Italia stabili i nuovi positivi (175), ma 22 morti. Nessuna vittima in 14 regioni

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia, domenica 28 giugno 2020. Il numero totale dei casi nel nostro Paese sale a 240.310. Oggi sono 174 oggi i nuovi contagiati da coronavirus, stabili rispetto a ieri quando erano stati 175. Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid (97) in Lombardia; segue l'Emilia Romagna (+21). In aumento invece le vittime dopo le 8 di ieri: sono state 22, 13 delle quali in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.738.

Coronavirus, in Lombardia 97 nuovi positivi e 13 morti. A Milano solo 4 nuovi casi



Aumentano di una unità oggi i pazienti affetti da Covid in terapia intensiva: sono 98, 43 dei quali in. I ricoverati con sintomi sono 1.160, cento in meno rispetto a ieri, 15.423 le persone in isolamento domiciliare, 56 in meno rispetto alla giornata di ieri e 16.681 gli attualmente positivi (155 in meno di ieri). Le 22 vittime sono state registrate in Lombardia (13),(1),(5),(1),(1) e(1). Niente morti nelle altre 14 regioni.​

Trump: «Biden troppo stupido per battermi, vincerò con maggioranza silenziosa»

Il dettaglio nel Lazio. Sono 841 gli attuali casi positivi di Covid 19 nel Lazio. Di questi 641 sono in isolamento domiciliare, 187 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 13 sono ricoverati in terapia intensiva. È quanto emerge dai dati della Regione. 837 sono i pazienti deceduti e 6418 le persone guarite.