Coronavirus, bollettino: 552 nuovi casi e tre decessi. Ancora un nuovo balzo dei contagi

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 7 agosto 2020. I nuovi contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore sono 552, mentre tre sono le vittime nelle ultime 24 ore. Ieri il bollettino pubblicato dal ministero della Salute evidenziava un altro notevole balzo in avanti dei nuovi contagiati (402), più che raddoppiati rispetto ai 190 di martedì. L'età media dei casi diagnosticati nell'ultima settimana, secondo il report del ministero della Salute «è ormai intorno ai 40 anni» e «questo comporta un rischio più basso nel breve periodo di un possibile sovraccarico dei servizi sanitari». Il nuovo balzo in avanti dei contagi ieri ha fatto sì che l'indice Rt in dodici regioni sia salito oltre 1.

I dati

Lombardia: 69 nuovi casi, nessuna vittima

Sono 69 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.128 tamponi effettuati. Lo fa sapere la Regione nel quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia, precisando che un nuovo caso è stato scoperto a seguito di test sierologico e 5 tamponi sono risultati «debolmente positivi».

Nelle ultime 24 ore in Lombardia nessuna persona è morta per il Covid-19. Il numero delle vittime della pandemia quindi resta stabile a 16.829. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva, che raggiungono quota 9, due meno di ieri. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono invece 170, due più di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 152, per un totale di 72.795 guariti e 1.437 dimessi.​

#LNews Nessun decesso, due persone uscite dalla terapia intensiva, nessun contagio a Cremona e 152 guariti e dimessi in più. Questi i principali dati di venerdì 7 agosto.https://t.co/b7NwgJFcpg pic.twitter.com/GdNaGfx6hj — Regione Lombardia (@RegLombardia) August 7, 2020



Nuovi casi a Milano città, Brescia e Bergamo

Lazio: 20 casi, nessuna nuova vittima

Dal 20 agosto al via i test nelle scuole

Cala il numero di nuovi casi registrati in provincia di, dove martedì è stato scoperto un focolaio di coronavirus. I nuovi contagi sono oggi 9, ma il numero - precisa Regione Lombardia nel quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia - comprende la terza parte (comunicata oggi dai laboratori a Regione) dei soggetti riferibili al focolaio di martedì. La provincia più interessata dall'incremento di casi è Milano, con 14 nuovi contagi, di cui 10 acittà. Seguono Brescia a +11 e Bergamo a +9. A Monza e Brianza i nuovi casi sono 7, +5 a Como, +4 a Pavia, +3 a Varese, +2 a Lecco, Lodi e Sondrio, mentre non si registrano nuovi casi a Cremona.«Oggi registriamo 20 casi e zero decessi. Di questi sette sono casi di importazione: quattro casi da Ecuador, due casi da Croazia, un caso da Albania», spiega l'assessore della Regione, Alessio D'Amato. «Sono iniziate questa mattina le operazioni per effettuare i test alle barriere autostradali ai viaggiatori che provengono dall’Est Europa. Eseguiti già 63 test alla barriera di Roma Nord, tutti con esito negativo. Abbiamo dimostrato che è possibile eseguire i test alle barriere autostradali e in aeroporto. Auspico che questo modello venga esportato a livello nazionale ai confini e negli aeroporti principali. Sono arrivate all’Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino made in Italy e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull’uomo. Lo Spallanzani sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione. Per quanto riguarda i test sierologici ai docenti è partita nella Asl Roma 5 la sperimentazione a Palestrina dove sono stati effettuati i primi 50 prelievi a docenti e personale scolastico».E ancora: Dal 20 agosto partiranno i test in tutti gli istituti del territorio dellaper circa 10 mila persone e circa 300 plessi scolastici. I casi positivi alla sieroprevalenza saranno immediatamente isolati e sottoposti al tampone. Nellasono sei i casi nelle ultime 24h e si tratta di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione al Santo Spirito e quattro casi riferiti a un cluster familiare di nazionalità dell’Ecuador, è in corso l’indagine epidemiologica. Nellasono 3 i casi nelle ultime 24h e di questi un uomo di rientro dalla Croazia, avviata l’indagine epidemiologica, e un caso con un link ad un caso già noto e isolato. Nellasono tre i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di un uomo e una donna già posti in isolamento domiciliare e un caso di una ragazza di 17 anni per la quale è in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 4 sono due i casi nelle ultime 24h e si tratta di due uomini di Cerveteri il primo individuato in fase di pre-ospedalizzazione e il secondo con un link ad un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 5 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un ragazzo di rientro dal Molise per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 sono due i casi nelle ultime 24h e si tratta di un ragazzo di 11 anni per il quale è in corso l’indagine epidemiologica e un caso di una bambina di 1 anno ora trasferita al Bambino Gesù di Palidoro. Infine per quanto riguarda le province si registrano tre casi e zero decessi nelle ultime 24h e due casi riguardano la Asl di Latina. Si tratta di un uomo di Aprilia di rientro dall’Albania, avviato il contact tracing internazionale e una donna di rientro dalla Croazia anche per lei avviato il contact tracing internazionale. Il terzo caso riguarda la Asl di Viterbo e si tratta di una donna individuata in fase di accesso al pronto soccorso, avviata l’indagine epidemiologica.

#CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘OGGI 20 CASI DI QUESTI SETTE CASI SONO DI IMPORTAZIONE: QUATTRO CASI DA ECUADOR, DUE CASI DA CROAZIA, UN CASO DA ALBANIA. SONO INIZIATI QUESTA MATTINA I TEST ALLE BARRIERE AUTOSTRADALI PER I VIAGGIATORI PROVENIENTI DA EST EUROPA https://t.co/2FDfsYE2Qr — Salute Lazio (@SaluteLazio) August 7, 2020

Veneto: balzo dei contagi

Forte aumento in Veneto di nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 183 positivi in più, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 20.535. Schizzano i soggetti posti in isolamento, che sono 5.212, ben 1.141 in più rispetto a ieri, anche se tra questi ultimi diminuiscono i positivi (68, -36). Il bollettino regionale registra un nuovo decesso (totale 2.078), mentre la situazione clinica resta stabile, con 9 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 111 (-10) nei reparti non critici, con 31 positivi (-5).

Abruzzo: oltre 50 nuovi casi

Trentanove casi contenuti nel bollettino ufficiale della Regione, a cui se ne aggiungono una quindicina accertati nelle ultime ore e non ancora inseriti: oltre 50 nuovi casi di coronavirus in Abruzzo in un solo giorno. È il dato più alto degli ultimi tre mesi, per vedere numeri tanto elevati bisogna tornare indietro alla seconda metà di aprile. Considerando i soli dati contenuti nel bollettino, dal 31 luglio ad oggi si registra un incremento di 92 nuovi casi. Il totale ufficiale è di 3.474 pazienti. Dei 39 casi comunicati dalla Regione, 34 riguardano migranti ospiti in tre strutture e cinque sono relativi al territorio: un paziente a Lanciano (Chieti), tre a Pescara e uno a Teramo. Gli attualmente positivi sono 37 in più, per un totale di 190: 22 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 167 (+35 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 2.812 (+2). Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 472. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 134.268 test. Del totale dei casi positivi, 270 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+2), 859 in provincia di Chieti (+1), 1638 in provincia di Pescara (+3), 643 in provincia di Teramo (+1), 27 fuori regione e 37 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza (+32).



Basilicata: 21 positivi, tutti stranieri. Focolai nei centri migranti

Sono 21 i casi positivi al coronavirus su 309 tamponi eseguiti ieri in Basilicata e sono tutti in isolamento domiciliare e asintomatici. Venti riguardano il focolaio del centro di accoglienza all'Hotel Old West a Ferrandina, in provincia di Matera, mentre un altro riguarda una badante moldava residente in provincia di Matera. Questo è l'aggiornamento del bollettino della task force regionale in cui questi 21 casi non vengono conteggiati. Il bollettino, infatti, conteggia solo i casi dei residenti con tampone registrato in Basilicata: i casi attuali sono 3 mentre sono 28 le persone decedute e 373 le persone guarite. A questi si aggiungono 51 migranti ospitati nelle strutture di Potenza, Irsina e Ferrandina e qui in isolamento; due badanti moldave, rientrate all'inizio di luglio dal loro Paese e da un mese ricoverate all'ospedale San Carlo di Potenza nel reparto di malattie infettive; altri sei stranieri domiciliati in Basilicata e in isolamento domiciliare. Nel bollettino, infine, non viene conteggiato un altro lucano, in quarantena obbligatoria in Basilicata, risultato positivo in Emilia Romagna. Dalla comparazione dei dati degli ultimi due bollettini, risulta che l'altro ieri i migranti positivi e in isolamento erano 31 (i bengalesi ospitati a Potenza e Irsina) mentre con i tamponi eseguiti ieri questo numero è salito a 51, con gli ultimi venti. Da ciò si evince che i positivi sono tutti ancora nei centri. A Ferrandina, infatti, dei cento migranti arrivati sabato sera 24 sono fuggiti e di questi dieci erano stati sottoposti al tampone rino-faringeo.

Puglia: nessun decesso per il quarto giorno consecutivo

Sono 11 i nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Puglia su 1908 test come si riferisce nel bollettino epidemiologico quotidiano reso noto dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Ieri i contagi da coronavirus erano stati 7 su 2259 tamponi. Gli undici casi di oggi si sono registrati 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia e 3 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi ed è il quarto giorno consecutivo che ciò si verifica. Sono 553 i morti in totale in Puglia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 253.378 test. Sono 3973 i pazienti guariti (-1 rispetto a ieri) e 170 i casi attualmente positivi (+12) dei quali 26 ricoverati (+2) e nessuno in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.696, così suddivisi: 1.524 nella provincia di Bari; 382 nella provincia di Bat; 675 nella provincia di Brindisi; 1.222 nella provincia di Foggia; 580 nella provincia di Lecce; 282 nella provincia di Taranto; 31 attribuiti a residenti fuori regione.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

