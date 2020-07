Coronavirus, bollettino: 192 nuovi casi, 7 morti e 164 guariti. Il totale dei ricoverati torna a crescere

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 5 luglio 2020: sono 192 i nuovi casi, mentre sono 7 le vittime, numero che porta il totale a 34.861 morti. I guariti sono 164. Per la prima volta da molti giorni crescono gli attualmente positivi, il che si traduce con il totale dei ricoverati che torna a crescere, oggi sono 14.642. Nuovi focolai e un trend di crescita costante, dunque, dei contagi. Sotto i riflettori ora non ci sono più solo la Lombardia e Veneto: preoccupano i cluster in Emilia Romagna e Toscana mentre soltanto in cinque regioni non si registrano nuovi malati. In Veneto il caso dell'imprenditore vicentino: malato, aveva rifiutato il ricovero e incontrato altre persone. Il caso è stato segnalato alla Procura di Vicenza.



Emilia Romagna: 24 nuoci casi e una vittima

Sono 24 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna nel bollettino odierno dalla Regione, con dati aggiornati alle 12, per un totale di 28.637 da inizio epidemia. La curva riscende leggermente dopo che ieri era stato registrato un +51 in 24 ore, casi legati a due focolai noti, nel Bolognese e nel Ravennate. Oggi si conta una nuova vittima che porta il totale dei decessi a 4.268. Dei 24 nuovi casi odierni, 13 persone sono asintomatiche e sono state individuate nell'ambito delle attività di screening regionale e di tracciamento contatti di persone positive. Gli 11 sintomatici sono 5 a Bologna, 4 a Modena, uno a Parma e a Piacenza, tutte situazioni riconducibili a focolai esistenti o a casi già noti. I casi attivi in regione sono 1.029 (8 in meno rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 9 (uno in più da ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 88, come ieri.

Coronavirus, l'imprenditore di Vicenza è grave. Paura tra i cittadini: boom di chiamate alla Ulss

Coronavirus, focolaio Vicenza: così l'imprenditore ha diffuso il contagio. Quei viaggi lampo in Serbia e Bosnia





Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA