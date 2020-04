Coronavirus, studio inglese: «Nel mondo potrebbero ammalarsi 1 miliardo di persone»

Un miliardo di persone in tutto il mondo «potrebbero ammalarsi di coronavirus». È l'allarme contenuto in uno studio dell'ong International Rescue Committee basato su modelli e dati dell'Oms e dell'Imperial College di Londra, riportato in prima dalla Bbc sul suo sito. Secondo il rapporto si rischiano, inoltre, circa 3 milioni di vittime in decine di Paesi attraversati da conflitti o instabili.

