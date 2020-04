Coronavirus, l'epidemiologo Lopalco: «Conviveremo con le mascherine, serve un responsabile Covid in ogni azienda»

Coronavirus, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, ospite del programma di Rai News Studio 24 dice che conviveremo con le mascherine e con gli altri dispositivi di protezione individuale, e poi aggiunge che serve un responsabile Covid19 in ogni azienda.

Coronavirus, l'immunologo Le Foche: «Covid19 si spegne da solo. A maggio usciremo e potremo andare in vacanza in Italia»

Coronavirus, il virologo Palù: «Ci sono Regioni pronte e altre meno. Riaperture differenziate scelta giusta»

«Dobbiamo convivere con le mascherine, con le distanze. Il problema è che, soprattutto nei posti di lavoro, nel momento in cui si avvia una certa routine automaticamente l'attenzione cala e si tende a comportarsi come in famiglia, non indossando la mascherina. Ad esempio nella pausa sigaretta con il collega, abbasso la mascherina e fumo. Sono dettagli che possono fare la differenza. È molto importante in questo momento che, a livello di ciascuna azienda ci sia un responsabile Covid che scenda sul campo e parli coi dipendenti, che organizzi training per dare istruzioni su come indossare la mascherina e quale sia il valore, che spieghi l'importanza del distanziamento sociale. Tutto questo è un insieme di iniziative e interventi che alla fine rende possibile ripartire in sicurezza così che non resti uno slogan». Lo ha detto l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, ospite del programma di Rai News Studio 24.

Ultimo aggiornamento: 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA