Covid, Brusaferro (Iss): «In Italia cresce l'incidenza e l'Rt resta sopra 1. Su Omicron massima attenzione»

Silvio Brusaferro, presidente Iss, sul Covid avverte: «Il numero di persone infette cresce e cresce in maniera progressiva. Anche l'incidenza settimanale aumenta. L'indice di trasmissibilità si mantiene sopra l'uno» e «questo dato è molto importante perché la possibilità di far decrescere infetti passa da un Rt inferiore a uno. Allo stesso tempo, con questo Rt, crescono i ricoveri in modo regolare, sia in area medica che in terapia intensiva anche se per ora sotto le soglie d'allerta», dice il presidente dell'Istituto superiore di sanità, intervenendo all'Healthcare Summit del Sole24ore. E poi: «Su Omicron abbiamo pochi dati, ma c'è massima attenzione. La variante Delta è ancora dominante».

