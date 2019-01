Choc anafilattico, i sintomi e cosa fare in caso di attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Stiffi, una ragazza di 16 anni, è morta per choc anafilattico a Roma. Ma cos'è lo choc anafilattico? Si tratta di una grave reazione allergica a rapida comparsa e che può causare la morte, causato da una particolare forma di ipersensibilità verso una determinata sostanza.Le cause più comuni di choc anafilattico comprendono punture di insetti, alimenti e farmaci. I primi sintomi a cui bisogna fare attenzione sono prurito e gonfiore della faccia e della gola, difficoltà a respirare, oltre a un rapido calo della pressione arteriosa sistemica.L'esposizione alla sostanza a cui siamo allergici può avvenire per inalazione, ingestione, contatto o inoculazione dell'allergene. La reazione di anafilassi propriamente detta avviene nei confronti di un antigene con cui il soggetto è già entrato in contatto precedentemente.