Bellezza, il nuovo trend (che arriva da Hollywood) è il 'volto scavato': boom d'interventi per rimuovere la “bolla del Bichat”

C'è un nuovo intervento di chirurgia plastica che fa tendenza a Hollywood (e ora anche in Italia): l'asportazione della “bolla del Bichat”. Addio ai visi rotondi e paffuti: l’ultima tendenza sono guance scavate e zigomi pronunciati, per un effetto ‘celebrity’. Dunque, stop al grasso in faccia in favore di volti più snelli dai lineamenti enfatizzati, sulla scia di influencer e superstar. La richiesta arriva da donne giovanissime e non solo: se, infatti, le 20enni con un viso pieno e una ‘faccia da bambina’ vogliono sembrare più mature, mettendo in risalto zigomi, mandibola e mento, dopo i 40 anni si punta a rimuovere l’effetto ‘bulldog’, riducendo la pelle in eccesso caduta con l’età.

APPROFONDIMENTI ESTETICA Labbra e zigomi, boom di filler e ritocchi NAPOLI Muore 37enne dopo 3 interventi di chirurgia IL CASO Botox, boom per gli uomini (ma guai a dirlo) LE TENDENZE Medicina estetica, dalle rughe ai cuscinetti evoluzione anti-age... IL FOCUS Botox e vaccino, boom di richieste per Natale: le linee guida... CHIRURGIA Putin usa il botox? Le accuse di lifting. Come è cambiato... BEAUTY Collo e décolleté hanno il loro fitness:... IL FENOMENO Invecchiamento, ossessione immortalità. «Noi,... ROMA Roma, arriva in Italia il primo Botox Bar: menù a base di...

Roma, arriva in Italia il primo Botox Bar: menù a base di filler e ialuronico anche per i più giovani

Bellezza, bolla del Bichat: il nuovo trend che arriva da Hollywood

«La ‘Bolla di Bichat’ è una massa arrotondata di grasso al centro della guancia, il cosiddetto cuscinetto adiposo buccale, contenuto tra i muscoli facciali, nell'area cava sotto lo zigomo - spiega Daniele Spirito, specialista in Chirurgia plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università di Milano - Tutti hanno questi cuscinetti adiposi ma la loro dimensione può variare notevolmente influendo sulla forma del viso, spesso molto rotondo, quasi puerile. Nei bambini infatti le guance sono più pronunciate, mentre con l’avanzare dell’età il grasso si riduce ma inizia a calare verso il basso: per questo, soprattutto in vista dell’estate, sono moltissime le richieste di ‘Bichectomia’ o lipectomia buccale, per rimuovere chirurgicamente i cuscinetti, assottigliare la guancia e definire gli angoli della parte inferiore del viso».

Francesca Cipriani a Pomeriggio 5: «Dopo il mio lato B "esploso", non farò più ritocchi estetici»

Il "pacchetto completo"

In fatto chirurgia estetica, le richieste non finiscono però qui: a questo intervento si aggiungono altre operazioni volte a scolpire ulteriormente i contorni e i lineamenti del viso. Il «pacchetto completo», spesso richiesto da celebrità e non solo, prevede infatti «lifting, rinoplastica, protesi al mento, aumento delle labbra». L'esperto prosegue: «Cruciale è la prima visita, in cui il chirurgo analizza la conformazione del viso e la dimensione della Bolla di Bichat, valutando l’idoneità a procedere. È essenziale essere in buona salute fisica e avere un viso piuttosto pieno, mentre è sconsigliato in caso di visi molto magri, di atrofia emifacciale progressiva (sindrome di Parry-Romberg) e di forte invecchiamento facciale. La procedura è eseguita in regime di day hospital in anestesia locale. Si effettua una piccola incisione all'interno della guancia, facendo pressione sulla parte esterna per scollare ed estrarre il cuscinetto adiposo».

Botox, boom per gli uomini (ma guai a dirlo). E c'è anche chi vuole una protesi per i pettorali

In cosa consiste l'intervento

Un modello contemporaneo di bellezza, che si contrappone a quello più tondeggiante di qualche anno fa, le cui testimonial erano celebrety come Nicole Kidman e Paris Hilton, ma che oggi appare superato. Richiestissimi questi interventi soprattutto dalle ragazze di età compresa fra i venti e i trent’anni, ormai il trend è quello della chirurgia estetica estrema del viso. Un intervento quello dell'asportazione della “bolla del Bichat” che non va preso alla leggera.

Collo e décolleté hanno il loro fitness: così gli automassaggi rassodano e distendono

Il post operatorio

«Nel post operatorio si consiglia uno speciale collutorio per prevenire l'infezione e una dieta liquida per diversi giorni. La normale attività quotidiana potrà essere ripresa il giorno successivo all’intervento ma il recupero completo richiede circa due mesi, per far sgonfiare il viso e assorbire eventuali ecchimosi. L’intervento è generalmente considerato sicuro ma non esente da rischi - conclude Spirito - Tra i possibili effetti indesiderati ricordiamo il sieroma (accumulo di liquidi), il danno alle ghiandole salivari o al nervo facciale, la rimozione eccessiva di grasso e l’asimmetria facciale. Per questo è assolutamente indispensabile rivolgersi a un chirurgo plastico esperto e certificato».