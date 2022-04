Trattamento estetico in casa, muore 35enne a Modena. Il chirurgo: «Abolire il fai da te anche per creme anticellulite». Ecco i rischi

Venerdì 22 Aprile 2022, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 16:56

Tragedia nel modenese, una giovane mamma di 35 anni è morta dopo essersi sottoposta a una puntura fatta in casa, ad opera di una sedicente estetista, volta a sollevare il seno. «Sebbene i rischi della chirurgia estetica non possano essere del tutto annullati - spiega il dottor Erik Geiger, Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva - è fondamentale rivolgersi a un professionista». Il parere di un esperto, chiarisce Gaiger, è da richiedere anche per trattamenti ritenuti meno invasivi come l'applicazione di una crema anticellulite.