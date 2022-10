Cerberus, allerta per la nuova variante Covid. «Ondata in Europa e Nord America a novembre»

Una nuova variante Omicron molto contagiosa: è stata battezzata Cerberus e potrebbe essere responsabile della recentissima impennata di casi a cui stiamo assistendo. La nuova arrivata della grande famiglia Omicron si chiama BQ 1.1. L'allarme è partito il 3 ottobre dai social media, con un tweet del ricercatore Cornelius Roemer, esperto di bioinformatica dell'università svizzera di Basilea: dai suoi dati, scriveva, «sta diventando abbastanza chiaro che BQ.1.1 guiderà un'ondata in Europa e Nord America prima della fine di novembre».

With 11 days more data, it is becoming quite clear that BQ.1.1 will drive a variant wave in Europe and North America before the end of November

Its relative share has kept more than doubling every week

It has taken just 19 days to grow 8-fold from 5 sequences to 200 sequences 1/ https://t.co/pPIi0wbNuR pic.twitter.com/NUpzCplcZB

