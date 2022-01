Meglio camminare di più o più velocemente? La risposta che non ti aspetti

Giovedì 13 Gennaio 2022, 12:12

LOLNEWS.IT - Camminare è un’attività sportiva alla portata della maggior parte di noi e dagli incredibili benefici per corpo e mente: se anche voi avete esagerato a Natale con gli stravizi, è il momento di correre – o anche passeggiare – ai ripari. Se abbiamo poco tempo per lo sport, camminare velocemente rafforza il cuore e il sistema immunitario e ci dà più energia; se invece abbiamo la possibilità di fare camminate più lunghe, allora il cervello avrà i benefici maggiori: è un’attività perfetta per la salute mentale Qual è preferibile tra la camminata a passo svelto e quella più lenta ma duratura? Mischiare le due andature: in questo modo faremo certamente del bene a corpo e mente e acquisiremo pian piano anche un po’ di resistenza (Foto: Kikapress/Shutterstock – Music: “Moose” from Bensound.com)

