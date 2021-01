Covid, la sottosegretaria Zampa (Pd): «Resistiamo 2-3 mesi, col bel tempo sarà meno difficile». Burioni: «Siete impazziti?»

Ci aspettano mesi pericolosi da trascorrere al chiuso dove il virus trova terreno fertile per contagiare. Se teniamo fino alla primavera ne usciamo fuori - ha spiegato la sottosegretaria alla salute- Dobbiamo mantenere il Paese in condizione di compatibilità con la vita normale – prosegue la sottosegretaria -. Finora ha continuato ad andare avanti, salvo settori economici che però stanno ricevendo i ristori. Resistiamo 2-3 mesi, poi col bel tempo tutto sarà meno difficile e milioni di persone saranno vaccinate. Ci sono tutte le premesse per fare una campagna da serie A e tornare alla normalità prima dei competitor europei per offrire turismo e scambi commerciali