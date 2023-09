Botero come è morto? La polmonite fatale e le ultime ore nella sua casa a Montecarlo

Lutto nel mondo dell'arte internazionale. Il pittore e scultore colombiano Fernando Botero, considerato l'artista vivente più famoso del paese sudamericano, è morto oggi all'età di 91 anni. Lo conferma il quotidiano colombiano 'El Heraldò, citando fonti del ministero della Cultura e spiegando che il pittore delle figure rotonde, nato a Medellin, si è spento nella sua casa di Montecarlo.

In un primo momento il quotidiano parlava di un ricovero in una clinica di Pietrasanta, in Versilia, dove trascorreva molto tempo.

