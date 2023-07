Borraccia, la sciacqui e la riempi di nuovo? È sbagliato: il rischio per la salute

Venerdì 14 Luglio 2023, 12:46

Le borracce sono sempre più popolari e aiutano anche a ridurre lo spreco di plastica e i rifiuti che produciamo. Tuttavia, non dobbiamo sottovalutare il problema dei batteri che possono contaminare le borracce. Usare una borraccia riutilizzabile è una scelta positiva per ridurre l'uso di plastica monouso. Dobbiamo però fare attenzione alla presenza di batteri nelle borracce, specialmente se non vengono pulite correttamente.

Tra i principali problemi troviamo la proliferazione batterica, la formazione di muffe e funghi, e la presenza di odori e sapori sgradevoli. Per evitare la formazione di batteri nella borraccia, è importante seguire alcuni semplici consigli e non limitarsi soltanto a sciacquarla e riempirla di volta in volta. È infatti fondamentale lavarla approfonditamente e frequentemente, e asciugandola accuratamente.

