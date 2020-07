Coronavirus Italia, bollettino oggi: nuovi positivi in calo (255) e 5 morti. Zero contagi in 5 regioni

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 26 luglio 2020. Sono 255 i nuovi contagiati da coronavirus, in lieve calo rispetto a ieri quando erano stati 275, mentre resta stabile il numero di decessi. Il numero totale dei casi sale così a 246.118 mentre il numero degli attualmente positivi sale a 12.565, con un aumento rispetto a ieri di 123 persone. Questi alcuni dei dati sull'emergenza epidemiologica Covid-19 nelle ultime 24 ore diffusi dal ministero della Salute. Sono invece 5 i decessi nelle ultime 24 ore, lo stesso dato di ieri, che portano il totale a 35.107. Sono poi 126 in più di ieri i dimessi/guariti nel complesso 198.446.

Virus, in Lombardia nessun morto per il terzo giorno consecutivo. I nuovi casi sono 74

Cinque regioni a zero contagi. Secondo i dati del ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione Civile, sono 123 i nuovi positivi e 126 i guariti da ieri, mentre sale il numero delle persone ricoverate con sintomi (735, +4 da ieri) e in terapia intensiva (44, +3). Finora sono stati effettuati 6.560.572 tamponi (+40.526 da ieri), mentre sono 5 (Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta e Basilicata) le regioni che non hanno registrato nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Virus, in Lombardia nessun morto per il terzo giorno consecutivo. I nuovi casi sono 74

Coronavirus, i dati nelle regioni

Sono 74 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi. Lo rende noto la Regione. In particolare i nuovi casi per provincia sono così distribuiti Milano (13, di cui 10 in città), Bergamo (25), Brescia (9), Como (3), Cremona (2), un caso a Lecco e zero a Lodi. E ancora: un caso in provincia di Mantova, 6 in provincia di Monza e Brianza, uno a Pavia, due in provincia di Sondrio e otto a Varese.

#LNews @GiulioGallera: "Terzo giorno consecutivo senza decessi. Oggi si registra un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali, rimane invariato il numero delle persone in terapia intensiva." https://t.co/s3PWcQRTN9 pic.twitter.com/RyG58xoRNm — Regione Lombardia (@RegLombardia) July 26, 2020



Milano, tredici persone in metro senza mascherina: multa da 400 euro È di 12 contagi, di cui 7 asintomatici, e un decesso il bilancio in Piemonte dell'emergenza Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale dall'inizio della pandemia è quindi di 4.126 morti e 31.606 contagi. L'Unità di crisi regionale segnala anche altri 12 guariti, per un totale di 26.019 pazienti che hanno superato la malattia, e altri 659 in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva restano cinque, dato invariato negli ultimi due giorni, mentre quelli non in terapia intensiva sono 143, due in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 654. I tamponi diagnostici finora processati sono 486.073, di cui 267.170 risultati negativi. Papa Francesco ai giovani: «Non lasciate soli gli anziani, sono le nostre radici» «Oggi abbiamo 19 casi e due decessi. Di questi cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh e tre dall'India. Abbiamo superato quota 600 mila tra test sierologici e tamponi eseguiti». È quanto fa sapere l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Fontana indagato, Toninelli: «Salvini lo difende? Non racconti balle» Sono undici i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Campania, su soli 703 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un dato che conferma la tendenza dei giorni scorsi alla crescita dei contagi: ieri i nuovi casi erano stati 21 ma su oltre 2.400 tamponi. Il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi segnala che non si registrano né guarigioni né nuove vittime.

Focolaio in Baviera, 500 braccianti in quarantena: 170 casi in una grande azienda agricola

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA