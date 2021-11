Vaia (direttore Spallanzani): «Basta bollettino quotidiano dei positivi, deprime e disorienta»

Qualcuno prova a dirlo. E non è una persona qualsiasi. «Stop bollettino quotidiano dei positivi» al Covid-19. «Così com'è ora il bollettino serve solo a disorientare ancora di più, a deprimere, a fuorviarci dalla centralità del problema». Lo chiede il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in un post su Facebook.

«Quello che occorre oggi osservare attentamente sono i tassi di ospedalizzazione, soprattutto per le terapie intensive. Siamo ben lontani dall'inverno scorso ma ancora non fuori», sottolinea Vaia, rimarcando le «tre azioni» necessarie per dare scacco al virus: «Vaccinare, a partire dai fragili e anziani, tutti coloro che hanno almeno 5 mesi di distanza dalla seconda dose; ampliare obbligo vaccinale per chi ha contatti con il pubblico; velocizzare sulle terapie, in primis domiciliari. Avanti così che siamo sulla strada giusta. Altro che catastrofe».

