Covid Italia, bollettino oggi 25 dicembre: 19.037 contagi e 459 morti

Coronavirus Italia, il bollettino di venerdì 25 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 19.037 (ieri 18.040). I morti 459 (ieri 505). Ad oggi, gli attualmente positivi in Italia sono 579.886, con un calo rispetto a ieri di 13.746. L'incremento dei dimessi e dei guariti, secondo i dati del ministero della Salute, è invece di 32.324, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.377.109.

Emilia Romagna

Sono 2.127 - 163.290 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, su 10.861 tamponi eseguiti: 976 sono asintomatici, 502 dei quali individuati grazie all'attività di contact tracing, Guardando alla situazione dei contagi nelle province, Bologna è in testa con 458 nuovi casi seguita da Modena (363), Rimini (235), Ravenna (194), Reggio Emilia (168), Cesena (156), Ferrara (155), Piacenza (124), Parma, Imola (76) e Forlì (74). Sul fronte delle persone guarite, queste risultano essere 381 in più rispetto a ieri, raggiungendo la quota complessiva di 96.910 unità mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 1.681 in più e ad oggi ammontano a 58.980.

Sardegna

Sono 29.876 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 409 nuovi casi e 3 decessi (701 in tutto). In totale sono stati eseguiti 466.701 tamponi con un incremento di 3.884 test. Sono invece 484 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (quattordici in meno rispetto al dato di ieri), 43 (+2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.793.

Basilicata

Nelle ultime 24 ore in Basilicata sono 73 i nuovi positivi al covid, emersi dall'esame di 853 tamponi, mentre sono cinque le persone morte a causa del virus: lo ha reso noto la task force regionale. Dei 73 nuovi positivi, solo 67 sono residenti in Basilicata. In totale, i lucani «attualmente positivi» sono 5.776. dei quali 5.682 sono in isolamento domiciliare. In totale, i morti dall'inizio dell'emergenza sono 235. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 94, sette delle quali nelle terapie intensive. Dall'inizio dell'epidemia, in Basilicata sono stati analizzati 180.476 tamponi, 167.893 dei quali sono risultati negativi.

Umbria

Fanno segnare una seppur lieve crescita gli attualmente positivi al Covid in Umbria: oggi 3.546, 25 in più di ieri. Lo riporta in sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 232 nuovi positivi, 201 guariti e sei morti. I tamponi analizzati sono stati 2.210 con tasso di positività che balza al 10,49 per cento, ieri era al cinque. Rimangono stabili i ricoverati Covid in ospedale 276, 36 dei quali (ieri 38 in terapia intensiva).





Toscana

Sono 613, in risalita rispetto ai 563 di ieri, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 6 decessi, il numero più basso degli ultimi mesi: 5 uomini e una donna con un'età media di 75,5 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.841.106, 11.029 in più rispetto a ieri, di cui il 5,6% positivo. Sono invece 3.806 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 16,1% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.850 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono 11.269, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.009 (-40 rispetto a ieri), di cui 166 in terapia intensiva (+5). I guariti crescono dello 0,3% e salgono a 103.328 (87,5% dei casi totali).

Nel Lazio su oltre 16mila tamponi effettuati (+1.203) si registrano nelle ultime 24 ore 1.691 casi positivi (+172), 31 morti (+7) e +1.077 guariti. Aumentano i decessi e i casi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%. I casi a Roma città tornano a quota 700. Il numero dei guariti supera ora quello degli attuali positivi.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 7.540 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.011 casi positivi: 512 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 240 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. Lo ha reso noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Ventisei i decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Campania

Risale la curva dei contagi in Campania: sono 1.009 i positivi nelle ultime 24 ore (di cui 128 sintomatici) su 16.353 tamponi; il rapporto positivi/test sale al 6,17% rispetto al 5,66% precedente. I deceduti sono 7 (5 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 464. Il report dei posti letto su base regionale indica in 102 i posti letto di terapia intensiva occupati e in 656 quelli disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (Covid e offerta privata) e 1.449 quelli occupati.



