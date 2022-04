Bollettino Covid oggi 4 aprile: 30.630 nuovi casi e 125 morti, tasso di positività al 14,5%

Covid, il bollettino nazionale di oggi lunedì 4 aprile 2022. Sono 30.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.588. Le vittime sono invece 125, in aumento rispetto alle 118 di ieri.

Sono 211.214 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 364.182. Il tasso di positività è al 14,5%, in lieve calo rispetto al 14,7% di ieri. Sono 483 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.241, ovvero 224 in più rispetto a ieri.

Sono 1.274.305 le persone attualmente positive al Covid, 9.711 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.877.144 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.909. I dimessi e i guariti sono 13.442.930, con un incremento di 40.915 rispetto a ieri