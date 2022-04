Bollettino Covid, oggi 26 aprile: 29.575 casi e 146 morti, tasso di positività al 16,2%

Covid, il bollettino nazionale di oggi martedì 26 aprile 2022. Sono 29.575 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.878. Le vittime sono invece 146, in aumento rispetto alle 93 registrate ieri.

Sono 182.675 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 138.803. Il tasso di positività è al 16,2%, in calo rispetto al 17,9% di ieri. Sono 409 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.328, ovvero 278 in più rispetto a ieri.

Sono 1.234.976 le persone attualmente positive al Covid, 7.624 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.191.323 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.927. I dimessi e i guariti sono 14.793.420, con un incremento di 37.462 rispetto a ieri.

