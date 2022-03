Bollettino Covid oggi 17 marzo: 79.895 nuovi casi e 128 morti, tasso di positività al 15,1%

Covid, il bollettino nazionale di oggi giovedì 17 marzo 2022. Sono 79.859 i nuovi casi (ieri 72.568) di Covid e 128 i morti (137 ieri). È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 529.882 (ieri 490.711) i tamponi processati in 24 ore tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che sale al 15,1% (ieri 14,8%).

Sono invece 473 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, quattro in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.397, ovvero 13 in meno rispetto a ieri.

Lazio, il bollettino Covid: 9.504 nuovi positivi e 8 morti. D'Amato: «La metà dei casi dovuta a Omicron 2»

Covid, dal primo maggio non servirà più il Green Pass