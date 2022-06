Bollettino Covid oggi 17 giugno: 35.427 nuovi casi e 41 morti, tasso di positività al 19,1%

Covid, il bollettino di oggi 17 giugno 2022. Sono 35.427 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 36.573. Le vittime sono invece 41, in calo rispetto alle 64 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 185.819 tamponi con il tasso di positività al 19%, stabile rispetto al 18,7% di ieri. Sono 191 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.320, ovvero 17 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 572.045, dunque 28.736 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.809.934 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.658. I dimessi e i guariti sono 17.070.231, con un incremento di 64.865.

«Considerato che la velocità di circolazione virale è ancora relativamente elevata, anche laddove non è obbligatorio è bene sempre considerare l'uso di mascherine, soprattutto in presenza di forti aggregazioni, ed è raccomandata la somministrazione della quarta dose alle persone più anziane e fragili». Così il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero sull'andamento del Covid in Italia.