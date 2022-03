Bollettino Covid oggi 16 marzo: 72.568 nuovi casi e 137 morti, tasso di positività al 14,8%

Covid, il bollettino nazionale di oggi mercoledì 16 marzo 2022. Sono 72.568 i nuovi casi (ieri 85.288) di Covid e 137 i morti (180 ieri). È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 490.711 (ieri 587.015) i tamponi processati in 24 ore tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che sale al 14,8% (ieri 14,5%). Sono invece 477 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 25 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.410, ovvero 63 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati contagiati dal covid-19 13.563.466 persone mentre le vittime salgono a 157.314. I guariti sono 12.351.985 in totale, 55.967 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 1.054.167 positivi, 18.043 in più di ieri.

