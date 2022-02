Covid, il bollettino di oggi 15 febbraio: 70.852 casi e 388 morti (107 più di ieri), tasso di positività al 10,2%. In calo intensive e ricoveri

Covid, il bollettino di oggi martedì 15 febbraio 2022. Sono ​70.852 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.630. Le vittime sono invece 388, mentre ieri erano state 281: di queste, 7 registrate in Campania e 26 nel Lazio risalgono ad un ricalcolo delle settimane precedenti. Sono 695.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 283.891. Il tasso di positività è al 10,2%, rispetto al 10,1% di ieri. Sono invece 1.119 i pazienti in terapia intensiva, 54 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 87. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.602, ovvero 448 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal coronavirus 12.205.474 persone mentre le vittime salgono a 151.684. I guariti sono 10.503.380, 110.840 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.550.410 i positivi al covid-19, 40.205 in meno di ieri.

Covid, i dati delle regioni

Lazio

Oggi nel Lazio, su 14.162 tamponi molecolari e 62.036 tamponi antigenici per un totale di 76.198 tamponi, si registrano 7.407 nuovi casi positivi (+3.748), sono 57 i decessi (+41) il dato comprende un recupero di notifiche, 1.878 i ricoverati (+17), 175 le terapie intensive (-5) e +9.388 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.222.

Toscana

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 4.216 su 43.440 test di cui 9.929 tamponi molecolari e 33.511 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,71% (58,7% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri i casi sono in decisa crescita così come i tamponi effettuati ma scende il tasso di positività: nel report precedente i contagi erano 1.680 su 15.155 esami, con un'incidenza di nuovi positivi dell'11,09%.

Veneto

Risalgono i contagi Covid in Veneto, nelle ultime 24, +7.298, una ripresa che , come ogni settimana, risente nel bollettino del martedì del ritorno alla normale attività di tracciamento dopo il week end. In forte aumento anche il numero dei decessi, 48, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 13.607. Il totale dei contagi in regione è di 1.276.773. Scendono ancora (- 8.292) gli attuali positivi, che ora sono 97.194. In diminuzione i numeri ospedalieri. I ricoverati in area medica sono 1.384 (-30), e 128 (-3) nelle terapie intensive.

Campania

Sono 7.614 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 57.868 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 26 nuovi decessi, 19 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Ancora in calo i ricoveri di pazienti Covid negli ospedali della Campania: sono 65 i posti letto di terapia intensiva occupati (-8 rispetto a ieri) e 1.155 i posti letto di degenza occupati (58 in meno rispetto al dato diffuso ieri).

Puglia

Oggi in Puglia si registra un elevato numero di decessi dovuti al Covid, 22 nelle ultime 24 ore, e altri 6.154 contagi individuati su 41.692 test, per un tasso di positività del 14,7%. La maggioranza dei nuovi casi sono nelle province di Bari (1.680), Lecce (1.559) e Foggia (1.081). Seguono le province di Taranto (858), Brindisi (516) e Barletta-Andria-Trani (415). Sono residenti fuori regione altre 29 persone contagiate mentre per altri 16 casi la provincia di appartenenza non è ancora nota. Delle 94.594 persone attualmente positive, 737 sono ricoverate in area non critica (ieri 741) e 67 in terapia intensiva (ieri 64).

Piemonte

Negli ospedali piemontesi 78 ricoverati Covid in meno, tutti nei reparti ordinari, mentre rimane stabile l'occupazione in terapia intensiva (74 pazienti). Ancora alto il numero dei decessi, 27, dei quali 4 relativi a oggi, mentre i nuovi contagi sono 3.677, con un tasso del 7,9% calcolato sui 46.639 tamponi diagnostici eseguiti, di cui 39.235 antigenici. I nuovi casi di guarigione sono 7.092, le persone in isolamento domiciliare 61.449. Con gli ultimi dati comunicati dall'Unità di crisi della Regione, il totale dei casi positivi diventa 953.766, i decessi 12.876, guariti 877.801.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 2927 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 2645 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 19231 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 400 (-3), 34901 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 915 ). Si registrano 8 decessi: una donna di 85 e un uomo di 69 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 68 e 80 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 56 e 74 anni più due di 79, residenti nella provincia di Sassari.

Marche

Continua a scendere il tasso di incidenza dei positivi al covid nelle Marche, arrivato a oggi a a 1.143,66 su 100mila abitanti (ieri era 1.161,71): secondo l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, che rende noti i dati, siamo in una fase di stabilizzazione della decrescita, dopo una prima fase di forte riduzione dell'incidenza. In sostanza si tratta di una fase di 'appiattimentò della flessione, che dovrebbe portare ad una flessione del 5-10% a settimana. Sono 2.881 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore, 38,1% dei 7.568 tamponi del percorso diagnostico, su 9.949 tamponi analizzati complessivamente. Sono 475 i soggetti con sintomi (da pochi a lievi a critici), 48 i positivi del setting scolastico/formativo, 829 i contatti stretti di casi positivi, 776 contatti domestici, 8 i contatti in ambiente di vita socialità, 723 i casi in fase di approfondimento epidemiologico. La provincia di Ancona resta quella con il maggiore numero di casi, 772, seguita da Macerata con 632, Pesaro Urbino con 585, Ascoli Piceno con 409, Fermo con 373, oltre a 110 casi fuori regione.

Emilia-Romagna

Sono 2.898 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, su oltre 35.700 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, mentre tornano a scendere i ricoveri con Covid-19: nelle terapie intensive ci sono 110 pazienti (tre in meno da ieri), di cui circa la metà senza alcuna dose di vaccino; negli altri reparti si scende per la prima volta da settimane sotto quota duemila. I degenti sono 1.974 (144 in meno in 24 ore). Ancora alto il numero dei nuovi decessi, 27 persone. Complessivamente i casi attivi sono 75.460 (-5.790), di cui il 97,2% in isolamento domiciliare.

Basilicata

Sono 867 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 5.360 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche 4 decessi (uno dei quali di una persona residente in Toscana) e 1.042 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 99 persone (quattro meno di ieri), quattro delle quali (una al San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera) sono curate in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni (ieri ne sono state effettuate 1.797) sono «466.058 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (84,2%), 431.626 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78%) e 326.563 (59%) quelli che hanno ricevuto la terza».

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 2.381 i nuovi contagi registrati (su 12.853 tamponi effettuati), +1.428 guariti e 4 morti (per un totale di 2.012 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +949 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 351) e, infine, -5 terapie intensive (per un totale di 26).

Trentino

Tre decessi per Covid in Trentino: due donne ultranovantenni, non vaccinate, e un uomo di più di 80 anni vaccinato. I decessi sono avvenuti in ospedale e in una struttura intermedia, i tre pazienti - precisa l'Azienda sanitaria - soffrivano anche di altre patologie. Impennata anche per quanto riguarda i nuovi contagi: sono 620, 17 positivi al molecolare (su 298 test effettuati) e 603 all'antigenico (su 6.811 test effettuati). I molecolari poi confermano 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I ricoverati sono 127, di cui 13 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri e 16 dimissioni. I casi attivi sono diminuiti di 785 unità e raggiungono quota 6.799. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 23. Le dosi di vaccino raggiungono 1.169.603 somministrazioni, di cui 420.026 seconde dosi e 300.894 terze dosi. Oggi i guariti sono 1.406 in più, per un totale di 126.320 da inizio pandemia.

Alto Adige

Ancora tre decessi in Alto Adige per le conseguenze dell'infezione da Sars-CoV-2. Lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale precisando che si tratta di due donne ultranovantenni ed un uomo fra i 70 ed i 79 anni. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.389. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria hanno accertato 1.277 nuovi casi positivi: di questi 112 sono stati rilevati sulla base di 985 tamponi pcr (di cui 236 nuovi test) e 1.165 sulla base di 10.688 test antigenici. Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati: sette (uno in meno rispetto ad ieri) vengono assistiti in terapia intensiva, 100 (5 in meno) nei normali reparti ospedalieri e 104 (2 in meno) nelle strutture private convenzionate. Altri 17 pazienti (8 in meno) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. In aumento, invece, le persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 12.323 (431 in più). I guariti sono 889 per un totale di 169.530.

Valle d'Aosta

Un decesso e 93 nuovi casi positivi al Covid -19 in Valle d'Aosta che portano il totale delle persone contagiate da virus nella regione da inizio emergenza ad oggi a 30.857. I positivi attuali sono 1856 di cui 1814 in isolamento domiciliare, 38 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva. I guariti totali sono 28.486, in crescita di 250 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è di 126.612 unità mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 457.139. Con il decesso segnalato oggi salgono a 515 le persone decedute in Valle d'Aosta risultate positive al Covid da epidemia ad oggi.

Umbria

Scendono del 5,7 per cento nell'ultimo giorno gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 13.509, 810 in meno di lunedì. Sostanzialmente invariato il quadro negli ospedali con 211 ricoverati totali, uno in più, e sette posti occupati in terapia intensiva, uno in meno. È il quadro che si ricava dal sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono emersi 1.009 nuovi positivi, 1.814 guariti e cinque morti. In calo del 5,7 per cento anche le persone in isolamento contumaciale, rimaste 13.298. Sono stati analizzati 2.354 tamponi e 9.113 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 8,79 per cento (9,58 lunedì e 7,9 lo stesso giorno della scorsa settimana).