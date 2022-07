Covid, il bollettino 14 luglio: 107.122 casi (4.617 a Roma) e 105 morti: tasso di positività al 26,2%, ricoveri in aumento

Sono 107.122 i nuovi casi di coronavirus e 105 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Salgono i pazienti in terapia intensiva, 391 in totale e tre in più di ieri, e ricoverati con sintomi, 10.115 in totale e 289 in più di ieri. I tamponi processati sono 408.096 che fanno rilevare un tasso positività pari al 26,2%.

Vaccini, ieri 47mila dosi

Sono quasi 47mila (precisamente 46.905) le dosi di vaccino anti- Covid somministrate ieri in Italia, un dato numericamente simile a quello delle inoculazioni degli inizi dello scorso maggio. In particolare, sono state effettuate oltre 36mila le somministrazioni della quarta dose. Di quelle complessivamente somministrate, 45.525 erano Pfizer, 1.033 Moderna, 33 Novavax e 313 Pfizer pediatrico. Sull'inoculazione della quarta dose, il Piemonte è la regione più virtuosa (24% della platea over 60 raggiunta), seguito da Emilia Romagna (17), Toscana (10) e Lombardia (9). La media nazionale è del 9,04%. In coda ci sono Basilicata (4), Sicilia (3) e Calabria (3).

I casi a Roma città sono a quota 4.617

Oggi nel Lazio «su 5.513 tamponi molecolari e 35.669 tamponi antigenici per un totale di 41.182 tamponi, si registrano 9.748 nuovi casi positivi (-314), sono 9 i decessi (-6), 924 i ricoverati (-1), 69 le terapie intensive (stabili) e +7.405 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.617». Lo evidenzia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i casi e i decessi nelle aziende sanitarie del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.498 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 1.726 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 1.393 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 514 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 5: sono 830 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 6: sono 912 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 2.875 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 905 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 1.206 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 352 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 412 i nuovi casi e 0 i decessi.

«La crescita dei casi su base settimanale rallenta e si attesta a +11%, era a +50%. L'incidenza aumenta a 1.315 su cento mila abitanti (era 1.175 la scorsa settimana). Stabile il valore Rt a 1.24 e l'occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva». Lo evidenzia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino su Covid-19.