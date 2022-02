Covid, il bollettino di oggi 14 febbraio: 28.630 casi e 281 morti. Tasso di positività al 10.1%

Covid, il bollettino di oggi lunedì 14 febbraio 2022. Sono 28.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 51.959. Le vittime sono invece 281, mentre ieri erano state 191. Sono 283.891 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 462.881. Il tasso di positività è al 10%, in calo rispetto all'11,2% di ieri. Sono invece 1.173 i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 63. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.050, ovvero 10 in meno rispetto a ieri.

Covid, i dati delle regioni

Lazio

Oggi nel Lazio «su 8.874 tamponi molecolari e tamponi 27.329 antigenici per un totale di 36.203 tamponi, si registrano 3.659 nuovi casi positivi (-2.287), sono 16 i decessi (+10), 1.861 i ricoverati (-49), 180 le terapie intensive (-2) e +13.142 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8 per cento. I casi a Roma città sono a quota 1.985». Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Lombardia

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 28.275 tamponi effettuati, sono 1.982 i nuovi positivi (7 per cento). Diminuiscono di 8 i ricoverati nelle terapie intensive e sono 21 meno di ieri quelli nei reparti. Si registrano 77 decessi, per un totale di 38.076 dall'inizio della pandemia.

Veneto

In Veneto i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 2.145, un numero che sconta il consueto 'calò domenicale, meno del dato di lunedì scorso (2.858). Il totale dei contagi da inizio pandemia in regione è di 1.269.475. Si contano 9 decessi, con totale a 13.569. Scendono ancora (-730) gli attuali positivi, che sono 105.436. Nelle strutture ospedaliere si registra una diminuzione (-12) nei ricoveri in area medica, con 1.414 pazienti, mentre nelle terapie intensive (131) la situazione è invariata.

Toscana

I nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 1.680 su 15.155 esami effettuati di cui 6.934 tamponi molecolari e 8.221 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,09%. Lo riferisce sui social il presidente della Regione Eugenio Giani sottolineando che «il tasso dei nuovi positivi ogni 100.000 abitanti nell'ultima settimana è 800, sette giorni fa era 1.284». Rispetto a ieri i nuovi casi crollano di circa la metà (erano stati 3.337) ma anche i tamponi totali considerati sono meno della metà (erano 33.114 esami di cui 10.842 tamponi molecolari e 22.272 test rapidi. Peraltro il rapporto tra nuovi positivi e tamponi oggi è risalito di un punto percentuale (ieri era 10,08%).

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 2.238 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 27.842 test giornalieri eseguiti (positività 8%). Sono 15 le persone decedute. I nuovi positivi sono così ripartiti per territorio: in provincia di Bari, 617; in provincia di Bat, 173; in provincia di Brindisi, 173; in provincia di Foggia, 443; in provincia di Lecce, 632; in provincia di Taranto, 172; residenti fuori regione, 20. Delle 96.359 persone attualmente positive 741 sono ricoverate in area non critica (ieri 742) e 64 in Terapia intensiva (ieri 59).

Basilicata

In Basilicata sono 327 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 2.144 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 5 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Melfi (2), Cancellara, Trecchina e Bernalda. Sono state registrate 344 guarigioni. Di nuovo in aumento la pressione sugli ospedali, i ricoverati per Covid-19 sono 103 (+3) di cui 5 (-2) in terapia intensiva: 52 (di cui 2 in TI) nell'ospedale di Potenza; 51 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 20mila.

Green pass verso l'abolizione? Ecco quando verrà tolto e cosa cambierà dopo la fine dello stato di emergenza

Umbria

Nessun morto per il Covid in Umbria nell'ultimo giorno. Uno zero che non si registrava da diverso tempo. Leggera risalita invece dei ricoverati negli ospedali, 210 a lunedì 14 febbraio, sette in più rispetto a domenica. Aumentano a otto, da sei, i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione. Continua invece il calo degli attualmente positivi, 14.319, 348 in meno rispetto a domenica. Sono stati infatti 375 i nuovi positivi (597 lunedì della scorsa settimana) e 723 guariti. Sono stati analizzati 621 tamponi e 3.290 test antigenici, con un tasso di positività del 9,58 per cento (11,88 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana).

Emilia-Romagna

Continua il calo di contagi di coronavirus in Emilia-Romagna, 2.695 sulla base di 17.360 tamponi nelle ultime 24 ore, mentre c'è un lieve rialzo dei ricoveri nei reparti Covid: 51 pazienti in più da ieri, per un totale di 2.118. Nelle terapie intensive invece ci sono 113 persone, 8 in meno da ieri, di cui 57 non vaccinati. Il bollettino quotidiano della Regione dà conto di altri 32 decessi con Covid, fra i quali il più giovane un 59enne nel Modenese. Sabato scorso si è svolto un altro open day vaccinale riservato ai giovani, bambini e ragazzi da 5 a 19 anni: in totale sono state effettuate 6.617 somministrazioni, di cui 4.267 a bimbi tra 5 e 11 anni e 2.350 a ragazzi tra 12 e 19 anni.

Piemonte

Sono 2.497 oggi i nuovi casi di Covid in Piemonte comunicati dall'Unità di Crisi della Regione. La quota di positivi, rispetto ai 41.719 tamponi diagnostici processati, di cui 34.889 antigenici, è del 6%. Dei 2.497 nuovi casi gli asintomatici sono 2.115 (84,7%). In ulteriore calo, -9, il numero dei ricoverati in terapia intensiva. ora 74, mentre c'è stato un leggero incremento, +4, negli altri reparti, nei quali il dato complessivo è 1.644. Quindici i decessi, di cui 1 relativo a oggi; i nuovi casi di guarigione sono 6.172, le persone in isolamento domiciliare 64.813 Dall'inizio della pandemia in Piemonte il totale dei casi positivi diventa 950.089, i morti 12.849, i casi di guarigione 870.709.

Marche

Dopo 18 giorni consecutivi in calo registra di nuovo un aumento, seppure di pochi centesimi, l'incidenza di positivi al coronavirus nelle Marche: nell'ultima giornata rilevati 1.024 casi nella regione e l'incidenza, sostanzialmente stabile, si è attestata a 1.161,71 (ieri 1.161,58). Lo evidenzia l'aggiornamento dell'Osservatorio epidemiologico delle Marche. Come di consueto è basso il numero di tamponi comunicato il lunedì: 3.542 di cui 2.518 nel percorso diagnostico (40,7% di positivi) e 1.024 nel percorso guariti. Tra i positivi 225 persone con sintomi; i casi comprendono 284 contatti stretti di positivi, 309 contatti domestici, quattro in ambiente di vita/socialità, due in setting lavorativo, uno rispettivamente in setting scolastico/formativo, sanitario, assistenziale; su 186 contagi in corso un approfondimento epidemiologico. Il numero più alto di casi in provincia di Ancona (337); a seguire Macerata (279), Pesaro Urbino (144), Ascoli Piceno (109), Fermo (103) e 32 positivi da fuori regione. Tra le persone di età tra i 45-59 anni rilevati 266 casi e 246 in persone tra i 25 e 44 anni; 106 tra giovani 6-10 anni.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 993 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 745 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4267 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 ( + 2 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 403 ( - 6 ). 33.986 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 36 ). Si registrano 10 decessi: 2 uomini di 53 e 82 anni, residenti nella provincia di Sassari; 1 donna di 90 e un uomo di 92 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 2 donne di 76 e 83 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 uomo di 60 anni, residente nella provincia di Oristano; 3 decessi nella provincia di Nuoro. Lo comunica la Regione Sardegna.

Trentino

Due decessi per Covid in Trentino, entrambi avvenuti in ospedale. Si tratta di due ultranovantenni, un uomo vaccinato e una donna non vaccinata, che soffrivano di altre patologie. Scendono i nuovi contagi - anche se va considerato il consueto calo di tamponi nel fine settimana« - che sono oggi 225: 4 casi positivi al molecolare (su 169 test effettuati) e 221 all'antigenico (su 2.499 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I ricoverati sono 137, di cui 14 in rianimazione. Ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 6 dimissioni. Continuano a scendere anche i casi attivi, che attualmente sono 7.584. I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 1.168.368, di cui 419.780 seconde dosi e 299.944 terze dosi.

Alto Adige

In Alto Adige un'altra persona ha perso la vita per il Covid. Si tratta di un uomo di oltre 80 anni. Il numero dei decessi complessivi da inizio pandemia sale pertanto a 1.386. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 289 tamponi Pcr e registrato 13 nuovi casi positivi. Inoltre 428 test antigenici sono risultati positivi dei 4.062 test complessivi eseguiti ieri. Il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri rimane stabile sono 105 e altri 106 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate, mentre sono otto i pazienti in terapia intensiva. Nella struttura di Colle Isarco 25 pazienti Covid-19 si trovano in isolamento. Attualmente in Alto Adige sono 11.892 le persone in quarantena, si legge nel bollettino diramato dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Omicron, Pregliasco: «La combinazione migliore per la protezione è il vaccinato che si è infettato»

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.769 test e tamponi sono state riscontrate 458 positività al Covid 19, pari al 7,93%. Nel dettaglio, su 2.049 tamponi molecolari sono stati rilevati 110 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,36%; su 3.720 test rapidi antigenici 348 casi (9,35%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 33 (stabili), mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 401 (+2). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La fascia più colpita dal contagio è la 40-49 anni (18.56%), seguita da 50-59 (18.12%) e 30-39 (13.32%). Oggi si registrano i decessi di 8 persone, tra gli 83 e i 95 anni, morte in ospedale.

Abruzzo

Oggi in Abruzzo 1496 nuovi positivi (di cui 855 emersi da test antigenico), di età compresa tra 3 mesi e 99 anni, eseguiti 4561 tamponi molecolari e 11512 test antigenici, 7 deceduti (di età compresa tra 61 e 86 anni, 1 in provincia di Teramo, 4 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione), 134311 guariti (+947), 106486 attualmente positivi (+542), 498 ricoverati in area medica (-3), 24 in terapia intensiva (-2), 105964 in isolamento domiciliare (+547). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (328), Chieti (480), Pescara (285), Teramo (353), fuori regione (25), in accertamento (25)

Valle d'Aosta

Nessun decesso e 9 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle D'Aosta che portano il totale delle persone colpite dal virus da inizio emergenza a oggi a 30.764. I positivi totali sono 2.014, di cui 1.970 in isolamento domiciliare, 40 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 28.236, 114 unità in più rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 126.413, i tamponi finora effettuati 455.338. I decessi delle persone risultate positive al Covid da inizio epidemia ad oggi in Valle D'Aosta sono 514.