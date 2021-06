Covid Italia, bollettino oggi lunedì 7 giugno: 65 morti e 1.273 casi positivi, tasso di positività a 1,5%

Covid Italia, bollettino oggi lunedì 7 giugno. Sono 65 i morti registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 51). I positivi sono stati 1.273, in calo rispetto ai 2.275 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 84.567 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 149.958. Il tasso di positività è dell'1,5% lo stesso di ieri.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.233.698, i morti 126.588. I dimessi ed i guariti sono invece 3.918.657, con un incremento di 5.024 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 188.453, in calo di 3.819 nelle ultime 24 ore.

Ricoveri ancora in calo

Sono 759 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 15 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25 (ieri erano stati 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.910, in calo di 283 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 230). In isolamento domiciliare ci sono 182.784 persone, in calo di 3.751 rispetto a ieri.