Covid, il bollettino di oggi 1 marzo 2022: 46.631 nuovi casi e 233 morti, tasso di positività all'8,8%

Covid, il bollettino di oggi 1 marzo 2022. Sono 46.631 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.981. Le vittime sono invece 233 (ieri erano state 207). Sono 530.858 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Il tasso di positività è all'8,8%, in calo rispetto al 9,1% di ieri. Sono invece 708 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 74. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.456, ovvero 395 in meno rispetto a ieri.

Sono 12.829.972 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.073.230, in calo di 26.704 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.000. I dimessi e i guariti sono 11.601.742, con un incremento di 73.607 rispetto a ieri.

Covid, i dati delle regioni

Lazio

«Oggi nel Lazio. su 9.556 tamponi molecolari e 44.835 tamponi antigenici per un totale di 54.391 tamponi, si registrano 4.543 nuovi casi positivi (+2.219), sono 12 i decessi (-1), 1.344 i ricoverati (-68), 116 le terapie intensive (-6) e +12.242 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,3%. I casi a Roma città sono a quota 2.004». Lo riferisce, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Veneto

Rialzo importante dei contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore: sono 4.447 i nuovi positivi, e si registrano anche 19 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.334.054, quello delle vittime a 13.839. Continua a scendere invece il dato dei soggetti attualmente positivi, 52.380 (-3.974). Quanto alla situazione dei ricoveri, calano quelli dei malati in area medica, 1.026 (-22), mentre aumentano quelli in terapia intensiva, 99 (+6).

Toscana

Sono 2.918 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 33.647 test di cui 8.041 tamponi molecolari e 25.606 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,67% (48,2% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri i casi sono in aumento (erano 1.008) a fronte di un numero più che triplo di test (erano 9.393) e conseguentemente il tasso di positività è in calo (era 10,73%).

Piemonte

Sono 2.099 i nuovi casi in Piemonte di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6% di 35.078 tamponi eseguiti. Risale il numero dei decessi, 17, mentre i nuovi guariti sono 3.233. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 40, i ricoveri nei reparti ordinari scendono a 919 (-30). In isolamento 43.416 piemontesi. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 984.043 positivi, 13.047 decessi e 926.621 guariti.

Campania

Sono 4.275 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 38.566 test esaminati. Il tasso di incidenza è dell'11,08%, in lieve aumento rispetto al 10,63 di ieri. Le nuove vittime censite nel bollettino dell'Unità di crisi sono 19, di cui 11 decedute nelle ultime 48 ore e otto registrate in ritardo dai giorni precedenti. Invariata l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva (a quota 45), in lievissimo calo quella delle degenze, che scendono a 744 (-2).

Puglia

Sono 4.316 i nuovi casi di coronavirus su 31.526 test giornalieri registrati in Puglia (13,6% dei test), mentre 14 sono le persone morte. Le persone attualmente positive sono 77.380 (quasi duemila in meno di ieri quando erano 79.320), mentre 593 sono ricoverate in area non critica (ieri 595) e 36 in terapia intensiva (ieri erano 31). I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Bari, 1.083; Bat, 350; Brindisi, 306; Foggia, 641; Lecce, 1.272; Taranto, 623. Residenti fuori regione, 27 e 14 in province in via di definizione.

Sardegna

Continua ad essere alto il numero di morti in Sardegna dove si registrano 10 decessi legati al Covid, tra i quali una donna di 56 anni. Sale nuovamente anche quello dei contagiati: 1480 ulteriori casi di positività (di cui 1258 diagnosticati da antigenico), mentre erano 385 nell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13552 tamponi, con un tasso di positività che si attesta al 10,9%. Prosegue, invece, il calo dei pazienti ricoverati nei reparti di medicina (306 , cioè -31 rispetto all'ultima rilevazione), mentre restano invariati (26) i posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive. Diminuiscono di 1447 i casi di isolamento domiciliare, che scendono sotto quota 30mila (29484). Tra i 10 decessi ci sono sette donne e tre uomini. Nel dettaglio: due uomini di 80 e 82 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due donne di 72 e 84 anni, residenti nella provincia di Nuoro; due donne di 89 e 96 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; tre donne di 56, 79 e 92 anni, residenti nella provincia di Sassari; un uomo di 76 anni, residente nella provincia di Oristano.

Valle d'Aosta

Un decesso e 52 nuovi casi positivi al Covid -19 in Valle d'Aosta che portano il totale delle persone contagiate da virus da inizio emergenza a oggi a 31.462. I positivi attuali sono 1320 di cui 1297 in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 29.622, in aumento di 88 unità rispetto alla rilevazione di ieri. I casi fino ad oggi testati sono 128.351 mentre i tamponi effettuati sono 468.423. Con il decesso segnalato oggi salgono a 520 le persone decedute in Val d'Aosta risultate positive al Covid da inizio epidemia.