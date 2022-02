Bollettino Covid Italia di oggi 19 febbraio: 50.534 casi e 252 morti, tasso di positività al 10,2%

Covid, il bollettino nazionale di oggi sabato 19 febbraio 2022. Sono 50.534 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.662 . Le vittime sono invece 252 (ieri erano state 314). Sono 12.427.773 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.369.778, in calo di 34.344 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 152.848. I dimessi ed i guariti sono 10.905.147, con un aumento di 84.767 rispetto a ieri.

Tasso di positività al 10,2%

Sono 492.045 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 510.283. Il tasso di positività è al 10,2%, in lieve calo rispetto al 10,5% di ieri.

Ricoveri in calo

Sono invece 953 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.387, ovvero 561 in meno rispetto a ieri.

Emilia Romagna

È di 3.332 nuovi casi di positività al Coronavirus, individuati sulla base di oltre 23mila tamponi, il bilancio delle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Si contano ancora 21 morti, il più giovane dei quali è un uomo di 59 anni deceduto in provincia di Bologna. Prosegue e sembra consolidarsi il calo dei ricoveri: in terapia intensiva ci sono infatti 94 pazienti (due in meno rispetto a ieri), 50 dei quali non vaccinati. Calano anche i ricoverati negli altri reparti, che sono attualmente 1.744, 25 in meno. I casi attivi scendono a 57.259, di questi il 96,8% è in isolamento domiciliare perché non necessita di particolari cure.

Toscana

Sono 3.050, età media 37 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 13 decessi: 9 uomini e 4 donne con un'età media di 78,2 anni. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 834.334 i contagi e 8.780 i deceduti. Continua il calo dei ricoveri che oggi sono 1.021 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (-5). Gli attualmente positivi sono 50.648, -7,1% rispetto a ieri, mentre i guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 774.906 (92,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.647 tamponi molecolari e 20.516 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,5% è risultato positivo. Sono invece 5.518 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,3% è risultato positivo.

Piemonte

In Piemonte 2.393 nuovi casi di Covid, calo complessivo di 93 ricoverati e 8 morti. Sono i dati dell'Unità di Crisi della Regione. La quota di positivi è del 5,9% rispetto ai 40.775 tamponi eseguiti, di cui 35.798 antigenici. In terapia intensiva ci sono 53 pazienti (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 1.222 (-92 rispetto a ieri). I nuovi casi di guarigione sono 4.386 e portano il totale dall'inizio della pandemia a 897.124, contro i 964.929 casi positivi. Le persone in isolamento domiciliare restano 55.586.

Campania

Sono 5.053, in Campania, i neo positivi al Covid su 41.263 test esaminati. Continua il leggero calo, secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione, del tasso di incidenza che ieri era pari al 12,97% e oggi scende al 12,24%. In calo anche il numero dei decessi: 6 nelle ultime 48 ore; 2 i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva con 59 posti letto occupati (-4 rispetto a ieri); calo anche in degenza dove i posti letto occupati sono 1.017 (-21 rispetto a ieri).