Bollettino Covid di oggi 12 febbraio: i dati delle Regioni

Covid, il bollettino di oggi sabato 12 febbraio 2022.

Bollettino, i dati delle Regioni

Lazio

«Oggi nel Lazio, su 17.505 tamponi molecolari e 45.126 tamponi antigenici per un totale di 62.631 tamponi, si registrano 7.114 nuovi casi positivi (+392), sono 12 i decessi (-12), 1.941 i ricoverati (-48), 179 le terapie intensive (-5) e 13.241 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.333. I guariti rappresentano il doppio dei nuovi casi positivi e prosegue il calo dei ricoveri». Lo comunica, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Veneto

Sono 6.017 i contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, un dato di poco inferiore a quello di ieri ( 6.223). Pesante invece il dato dei decessi, +33. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sale a 1.262.839 il conteggio totale delle persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia, mentre quello delle vittime si aggiorna a 13.539. Gli attuali positivi scendono a 112.795 (-7.780). Ancora in discesa i dati ospedalieri: sono 1.458 (-84) i ricoverati nei reparti ordinari, mentre sono 135 (-10) quelli nelle terapie intensive.

Emilia Romagna

Quasi 5mila casi di positività al Coronavirus sono stati individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 32mila tamponi. Si contano ancora 27 morti, di età compresa fra 68 e 97 anni, mentre si conferma il trend di calo dei ricoveri già osservato negli ultimi giorni. Il 97,8% dei casi attualmente attivi che dopo settimane sono scesi sotto i centomila (98.481) sono in isolamento domiciliare. In terapia intensiva, invece, ci sono 126 pazienti (sei in meno di ieri), circa la metà dei quali non vaccinati. Negli altri reparti Covid, invece, ci sono 2.087 degenti (-59).

Toscana

Sempre alto il numero dei morti in Toscana per il Covid: sono stati 20 in un giorno secondo il report della Regione delle 24 ore. Ci sono state vittime in tutte le province tra cui Pisa con tre deceduti ha superato i 900 decessi dall'inizio della pandemia (903). In totale la Toscana ha subito finora la perdita di 8.607 persone, di cui 112 residenti fuori regione, a causa della pandemia. Nelle stesse 24 ore ci sono stati altri 3.738 nuovi positivi (età media 38 anni) che portano il totale dei positivi a 811.708 (+0,5% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono dell'1,5% e raggiungono quota 723.629 (89,1% dei casi totali). Le ultime persone dichiarate guarite in un giorno perché hanno avuto il tampone negativo sono state 10.514. Gli attualmente positivi sono oggi 79.472, -7,9% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 1.245 (-21 su ieri il saldo tra ingressi e uscite negli ospedali tra i pazienti Covid, pari al -1,7%) di cui 90 in terapia intensiva (-1 il saldo, pari al -1,1%). Altre 78.227 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-6.775 su ieri pari al -8%). Ci sono ancora 26.550 persone in quarantena domiciliare (-4.187 unità su ieri, pari al -13,6%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Marche

Prosegue il calo di ricoverati Covid nelle Marche: dopo il -13 di ieri, oggi -4. Attualmente restano 344 degenti. Cinque, invece, i decessi (persone alle prese con patologie pregresse) correlati alla pandemia in un giorno: in provincia di Fermo una 53enne di Lapedona e un 82enne di Fermo; nell'Anconetano un 70enne di Fabriano e un 80enne di Ancona; infine un 95enne di Montecassiano (Macerata). Il totale regionale di vittime sale a 3.502. Per i contagi si registrano 2.409 casi in 24ore con l'incidenza che cala a 1.185,95 (1.190,95). Lo comunica la Regione Marche. I ricoverati in Terapia intensiva sono 46 (-1) e la saturazione Covid dei reparti, sottolinea la Regione, scende a «17,9% rispetto ai 256 posti letto». In Semintensiva restano in 66 (-2) mentre nei reparti non intensivi ci sono 232 ricoverati (-1): complessivamente in Area medica sono assistite 298 persone (1.027 posti) per una saturazione Covid del 29%. 34 i dimessi in un giorno. Gli ospiti di strutture territoriali sono attualmente 219 e le persone in osservazione nei pronto soccorso 42. Il totale dei positivi arretra a 23.573 (-2mila) e gli isolamenti domiciliari si attestano a 36.756. I guariti/dimessi salgono a 273.756 (+4.404).

Puglia

Sono 4.882 in Puglia i nuovi casi di Coronavirus su 32.414 test giornalieri registrati ( il 15% dei test). le vittime sono nove. Nel dettaglio per provincia i i nuovi casi sono: Bari, 1.349; Lecce, 1.243; Foggia, 794; Taranto, 669; Brindisi, 421; Bat, 368; i residenti fuori regione sono 25 e 13 di provincia in via di definizione. Le persone attualmente positive sono 98.963 delle quali 752 ricoverate in area non critica (ieri erano 745) e 65 in terapia intensiva (ieri 68). Le persone morte dall'inizio della pandemia sono 7.417.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 1.968 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1429 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 15776 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 ( 1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 409 ( 4 in meno di ieri) mentre 32.967 sono i casi di isolamento domiciliare (+770 rispetto a ieri). Si registrano 4 decessi: 1 donna di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 uomo di 82 e una donna di 97 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna, e una donna di 79 anni, residente nella provincia di Sassari.