Bollettino Covid Italia oggi 9 maggio, 17.155 nuovi casi e 84 morti: tasso di positività al 13,5%

Bollettino Covid Italia. Sono 17.155 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.804. Le vittime sono invece 84, rispetto a ieri 12 in meno.

Bollettino Covid del 9 maggio

Sono 126.559 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 203.454. Il tasso di positività è al 13,5%, in calo rispetto al 15,1% di ieri. Sono 363 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 27. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.735, ovvero 80 in più rispetto a ieri.

Le Regioni

In Lombardia sono 2.351 i nuovi positivi, in Emilia Romagna 2.095 e in Campania 1.828. Nelle ultime 24 ore sono in risalita, invece, sia i ricoveri nelle aree mediche (+80 per un totale di 8.735) che nelle terapie intensive (+7, 363). Nel complesso gli attualmente contagiati scendono a 1,1 milioni (-16), dei quali 1,09 in isolamento domiciliare. Sono 33.496 le persone dimesse o guarite.