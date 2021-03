Covid Italia, bollettino oggi 20 marzo: i nuovi casi in Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Puglia

Coronavirus Italia. Il bollettino di oggi 20 marzo. Ecco i primi dati sui nuovi casi comunicati dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese erano stati 25.735 i positivi al test, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime erano state 386.

Zona rossa e arancione, dagli spostamenti alle passeggiate e ai negozi: cosa si può fare nel weekend

APPROFONDIMENTI ROMA Vaccino, prenotazione e calendario Regioni: da Lazio a Lombardia,... ROMA Vaccino Astrazeneca, riapre l’Hub Vaccinale di Roma Termini... POLITICA Vaccini, Draghi: «Farò Astrazeneca, anche mio figlio... IL VADEMECUM Zona rossa e arancione, dagli spostamenti agli amici e ai negozi:...

Veneto

Torna a superare i 2.000 casi il report dei positivi al tampone Covid in Veneto in sole 24 ore. Si tratta esattamente di 2.044 contagi in più rispetto a ieri, per un dato complessivo di 364.969 infetti da inizio dell'epidemia. Vi sono anche 20 decessi, che portano la cifra totale delle vittime a 10.338 . Lo riferisce il bollettino della Regione. Non si arresta la crescita dei posti letto occupati negli ospedali da pazienti con il virus: nelle normali aree mediche si trovano 1.632 malati (+22) , nelle terapie intensive 226 (+7) . Crescono anche i soggetti attualmente positivi, 38.333 (+720).

Toscana

I nuovi positivi al Covid in Toscana sono 1.510 su 25.044 test di cui 15.583 tamponi molecolari e 9.461 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 6,03% (13,6% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Toscana Eugenio Giani su Facebook. Il dato dei nuovi casi è più alto di ieri (erano 1.365) a fronte di un numero di test più alto (erano 23.465) e il tasso dei positivi è superiore (5,82%).

Marche

Sono 856 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Secondo il servizio Sanità della Regione «nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.616 tamponi: 3.859 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.121 nello screening con percorso Antigenico) e 2.757 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,2%)». Sugli 856 positivi, 286 sono in provincia di Ancona, 227 in provincia di Pesaro Urbino (che conferma un aumento di contagi segnalato dalla Prefettura e dagli enti locali), 148 quella di Macerata, 85 in quella di Fermo, 70 in quella di Ascoli Piceno e 40 fuori regione.

Puglia

Ci sono stati 26 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Puglia e su 11.296 test registrati sono stati rilevati 1.983 casi positivi, il 17,5% dei test: 824 casi sono in provincia di Bari, 371 in provincia di Taranto, 263 in provincia di Foggia, 267 in provincia di Lecce, 138 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia BAT, 7 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Dei 26 decessi,11 si sono verificati in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, e 5 in provincia di Taranto.







Umbria

Supera la quota di 1.200 il numero dei decessi per Covid in Umbria: secondo i dati della Regione, aggiornati al 20 marzo, oggi sono 1.205, dodici in più di ieri. Si registra tuttavia un nuovo notevole calo dei ricoveri: sono 446 (14 in meno di ieri), 74 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. I guariti sono 296. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 206 e il numero degli attualmente positivi scende ancora, a 5.579 (102 in meno di ieri). Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.601 test antigenici e 2.792 tamponi molecolari, con un tasso di positività complessivo che sale al 3,8 per cento (ieri 3 per cento) e al 7,4 (ieri 6) per i soli molecolari.

Basilicata

Sono 151 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2 (145 riguardanti residenti lucani) su un totale di 1.594 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Non si registrano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 71, di cui 23 a Maratea e 14 a Sant'Arcangelo. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Picerno (21), Matera (15), Potenza (14).

Ultimo aggiornamento: 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA