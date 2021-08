Covid Italia, il bollettino di oggi 6 agosto, 6.599 casi e 24 morti. Tasso positività a 2,7%

Venerdì 6 Agosto 2021, 17:01 - Ultimo aggiornamento: 17:13

Il bollettino Covid in Italia di oggi venerdì 6 agosto 2021. Sono 6.599 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.230. Sono invece 24 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). Sono 244.657 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 212.227. Il tasso di positività è del 2,7%, in calo rispetto al 3,4% di ieri.

APPROFONDIMENTI I DATI Lazio, 762 contagi e 2 decessi COVID Indice Rt fermo ma cresce l'incidenza RICCIONE Riccione, 12 positivi al rientro dalla vacanza COVID Variante Delta, Bassetti: «Il picco di contagi a... IL FOCUS Zona gialla, Sardegna e altre regioni a rischio chiusura a...

Bollettino Lazio, oggi 6 agosto: 762 casi (344 a Roma) e 2 morti. Contagi soprattutto tra i giovani (fascia 20-30 anni)

Covid, il bollettino di oggi in Italia: il dato dei ricoveri

Sono 277 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 32 (ieri erano 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.449, 40 in più rispetto a ieri.

Brusaferro: 4% occupazione area medica, 3% in terapia intensiva

«In termini di impatto assistenziale abbiamo una lenta crescita dei casi». Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sui dati del monitoraggio Covid-19. «In area medica abbiamo circa il 4% di occupazione dei letti rispetto al 2,9% della settimana scorsa. Invece in caso della terapia intensiva siamo al 3% rispetto al 2,2% della settimana scorsa. Ci sono alcuni casi - ha evidenziato Brusaferro - che stanno sfiorando il 10%, ma ci sono valori molto diversi tra di loro nelle diverse regioni».

Lombardia: crescono di poco le terapie intensive (+4) e 664 nuovi positivi

Secondo quanto riporta il quotidiano bollettino diramato dalla Regione Lombardia sulla diffusione del coronavirus, diminuiscono i ricoverati nei reparti (-6, per un totale di 248), mentre aumentano, seppur di poco, i ricoverati nelle terpia intensive, dove oggi si trovano 4 pazienti più di ieri, per un totale di 35. A fronte di 39.651 tamponi effettuati, sono 664 i nuovi positivi (1,6 per cento), mentre viene segnalato un solo decesso.