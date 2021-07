Covid oggi Italia, bollettino 29 luglio: 6.171 casi e 19 morti. Tasso di positività al 2,7% (+0,5%)

Giovedì 29 Luglio 2021, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 17:16

Covid Italia, il bollettino di oggi giovedì 29 luglio 2021. Sono 6.171 contagiati e 19 morti su 224.790 tamponi. 1.825 i guariti e +11 per le terapie intensive. Aumentano i ricoveri (+45). Tasso di positività: 2,7% (+0,5%). 67.003.275 dosi di vaccino somministrate in totale. Sono 224.790 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 248.472. Il tasso di positività è del 2,7%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri.

Covid, i dati delle Regioni

Lombardia

Con 38.602 tamponi effettuati, sono 661 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in leggero calo all'1.7% (ieri 1.8%). Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (+1, 30) che negli altri reparti (+12, 206). I nuovi decessi sono 3 per un totale complessivo di 33.822 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 209 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 111 a Milano città, 126 a Varese, 53 a Brescia, 50 a Monza e Brianza, 40 a Mantova, 35 a Bergamo e Como, 30 a Cremona, 19 a Pavia, 10 a Lodi, 8 a Sondrio e 2 a Lecco.

Basilicata

Ventisette dei 586 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono guarite altre undici persone e non vi sono stati decessi. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 14 persone ma nessuna di loro è in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 603. Dal punto di vista delle vaccinazioni, ieri in Basilicata ne sono state eseguite 5.058. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 349.482 (63,2 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 247.101 (44,7 per cento).

Veneto

Un altro balzo in avanti dei contagi Covid in Veneto, che registra nelle ultime 24 ore 737 nuovi positivi ed anche 7 vittime da ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 434.908, quello dei decessi a 11.641. I soggetti positivi attualmente in isolamento salgono a 11.165 (+465). Il dato positivo arriva invece dai ricoveri ospedalieri: sono oggi 147 (-28) i posti occupati da malati Covid nei normali reparti medici, 18 (-1), quelli nelle terapie intensive.

Puglia

Oggi giovedì 29 luglio in Puglia sono stati registrati 151 casi su 11.363 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,3%. I nuovi positivi sono 42 nella provincia Bat, 32 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Taranto, 13 residenti fuori regione. Tre casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.874.001 test e sono 1.977 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.551 e sono 246.905 i pazienti guariti.

Abruzzo

Sono 67, di età compresa tra 1 e 71 anni, i nuovi casi di Covid registrati in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 76.012. Non ci sono nuovi decessi e il numero dei morti da coronavirus resta a 2.514.Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1319 (+20 rispetto a ieri): nel totale sono ricompresi anche 354 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. 23 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.296 (+23 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Sono complessivamente 72.179 i dimessi/guariti (+46 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.583 tamponi molecolari (1.255.262 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 2.280 test antigenici (573.191).Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.37 per cento.Del totale dei positivi, 19.309 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+19 rispetto a ieri), 19.693 in provincia di Chieti (+17), 18.514 in provincia di Pescara (+16), 17.781 in provincia di Teramo (+15), 597 fuori regione (+1) e 118 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.

Lazio

Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (-1436) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si registrano 780 nuovi casi positivi (+8), 1 decesso (-1), i ricoverati sono 273 (+11), le terapie intensive sono 39 (+3) i guariti sono 96. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,7%. I casi a Roma città sono a quota 476. RT in aumento: valore 2. Incidenza in aumento a 69,96 per 100mila abitanti.

Emilia-Romagna

Oggi in Emilia-Romagna si registrano 493 nuovi contagi su oltre 24mila tamponi, con un totale di casi attivi di 6.035. Nessun morto, 78 guariti, 183 ricoverati nei reparti Covid (+14), 13 in terapia intensiva (numero invariato). Sono i dati della pandemia in regione, forniti dall'assessore alla Sanità Raffaele Donini. «Giornalisticamente si parla di quarta ondata, assistiamo anche qui - ha detto - a un aumento significativo dei contagi che ci aspettiamo possa consolidarsi e comunque non diminuire nei prossimi giorni. A un aumento non banale dei casi, non sta ad ora maturando un aumento significativo delle ospedalizzazioni nei reparti Covid. Siamo molto al di sotto del livello di guardia». La variante Delta è stimata all'88,5%, «largamente maggioritaria». L'incidenza si attesta sui 65-67 casi ogni 100mila abitanti.

Campania

Sono 380 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.042 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, sale al 4,72%, contro il 4 di ieri. I ricoveri in terapia intensiva crescono di due unità e si attestano a quota 11; nessuna nuova vittima, i posti letto occupati in degenza scendono a 183 (-5).