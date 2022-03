Bollettino Covid Italia oggi 11 marzo, 53.127 nuovi casi e 156 morti. Tasso di positività al 12,5%. Continua trend in aumento

Bollettino Covid 11 marzo 2022. Sono 53.127 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 54.230. Le vittime sono invece 156 (ieri erano state 136). Sono 425.638 i tamponi (453.341 ieri), tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,5% (ieri 12%), secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Continua il trend in aumento dei casi, registrato nell'ultima settimana.

APPROFONDIMENTI I DATI Bollettino del Lazio LA MINACCIA Ucraina, allerta fuoriuscita virus dai laboratori. Oms:...

Sono 13.268.459 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, mentre i morti totali salgono a 156.649. I dimessi e i guariti sono 12.135.331, con un incremento di 48.481 rispetto a ieri. Sono 976.479 le persone attualmente positive, con un aumento di 5.324 nelle ultime 24 ore.

Lazio, bollettino Covid 11 marzo 2022: 6.052 nuovi casi (2.823 a Roma) e 17 morti

Lombardia

Tasso di positività al 9,7%, ricoveri in aumento (ANSA) - MILANO, 11 MAR - Con 60.094 tamponi effettuati è di 5.861 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in aumento al 9,7% (ieri era all'8,4%). Il numero dei ricoverati è in lieve aumento nelle terapie intensive (+1, 73) e nei reparti (+7, 783). Sono 19 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 38.889. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.013 casi (di cui 968 in città), a Bergamo 358, a Brescia 646, a Como 406, a Cremona 196, a Lecco 205, a Lodi 98, a Mantova 249, a Monza e Brianza 500, a Pavia 304, a Sondrio 93 e a Varese 499.

Abruzzo

Sono 1.378 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 944 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (4.567) e tamponi antigenici (8.351), è pari al 10,67%. Si registrano quattro decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 3.019. Ancora in discesa i ricoveri, che passano dai 266 di ieri ai 258 di oggi, seppure a fronte di un lieve incremento delle terapie intensive. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 mesi e 98 anni. Gli attualmente positivi sono 28.900 (+650): 245 pazienti (-9) sono ricoverati in ospedale in area medica e 13 (+1) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 28.642 (+658) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 243.948 (+717). Dei quattro decessi, due risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl; gli altri due riguardano un 88enne della provincia dell'Aquila e una 89enne della provincia di Chieti. Il totale dei casi accertati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale a 275.867: 59.526 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+340), 76.332 in provincia di Chieti (+375), 64.343 in provincia di Pescara (+300), 68.061 in provincia di Teramo (+306) e 3.727 fuori regione (+25), mentre per 3.878 (+25) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Liguria

Sono 1.209 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 9.701 tamponi effettuati, di cui 2.323 molecolari e 7.378 test rapidi antigenici. Il totale dei casi positivi dunque in Liguria è di 13.717, 288 in più rispetto a ieri. A Genova il maggior numero dei casi (593), seguita da Savona con 208, La Spezia con 172, il Tigullio con 136 e l'Imperiese con 98. Due i nuovi casi non residenti in Liguria. Riprende il calo degli ospedalizzati: sono a oggi 248, 14 in meno rispetto a ieri. Stabili le intensive con 14 pazienti, 6 dei quali non vaccinati. In isolamento domiciliare ci sono a oggi 12.573 persone, 125 in più rispetto a ieri mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 2.082. I decessi segnalati sono quattro, tutti avvenuti ieri: si tratta di tre uomini di età compresa tra gli 82 e gli 88 anni e una donna di 67 anni. I decessi da inizio pandemia sono 5.150. Nelle ultime 24 ore sono state somministrare 2.166 dosi di vaccino a mRna e 37 dosi di vaccino proteico.

Emilia-Romagna

Sono 2.910 in nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, confermano la frenata della discesa dei contagi, su 18.556 tamponi. Ma continua il calo di ricoveri negli ospedali. Nelle terapie intensive ci sono 58 pazienti (-4), età media 65,8 anni e negli altri reparti Covid le persone sono 1.048 (-22), età media 74 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 670 nuovi casi più 77 dell'Imolese, poi Modena (486). I casi attivi risalgono a 28.918 (+745), il 96,2% in isolamento a casa, i guariti sono 2.153 e si contano altri 12 morti, tra cui anche una 58enne nel Piacentino.

Lazio

Oggi nel Lazio su 10.060 tamponi molecolari e 42.684 tamponi antigenici per un totale di 52.744 tamponi, si registrano 6.052 nuovi casi positivi (-84), sono 17 i decessi ( = ), 1.046 i ricoverati (+9), 73 le terapie intensive (-6) e +8.199 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,4%. I casi a Roma città sono a quota 2.823. È quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

Campania

Sono 5.001 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 31.759 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 15,74%, in lievissima discesa rispetto al 16% di ieri. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala sei nuove vittime, di cui quattro decedute nelle ultime 24 ore e due risalenti ai giorni precedenti. Le terapie intensive occupate sono 25 (-1), mentre si interrompe il trend di discesa dei ricoveri in degenza, oggi a quota 545 (+1).