Bollettino Covid di oggi, 12 gennaio 2022: «Terapie intensive, +18% in 7 giorni»

Bollettino Covid di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022: in attesa dei dati complesivi nazionali anticipimo i dati delle singole Regioni. Ieri sono stati 220.532 i nuovi contagi registrati in 24 ore, mentre i morti sono stati quasi 300 (294 per la precisione). Lunedì sono stati 101.762 i casi registrati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, mentre le vittime sono state 227.

Terapie intensive: «+ 18% in 7 giorni »

In una settimana la crescita nelle terapie intensive è stata del 18% negli ospedali sentinella della Fiaso. I non vaccinati ricoverati in rianimazione sono il 67% del totale. La metà dei non vaccinati prima di finire in ospedale godeva di buona salute e non aveva comorbidità. Di contro i vaccinati in terapia intensiva sono il 33%: due su tre sono affetti da altre gravi patologie che potrebbero aver determinato una ridotta efficacia del vaccino e per l'85% dei casi si tratta di persone a cui sono state somministrate due dosi di vaccino da oltre 4 mesi e non hanno ancora ricevuto la terza dose.

Sestili, 300.000 casi ma la curva rallenta

La curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia si prepara a superare 300.000 casi, anche se sale più lentamente rispetto a due settimane fa. Tuttavia è molto difficile prevedere un picco perché potrebbero entrare in gioco elementi nuovi, come è accaduto poco prima di Natale. Lo ha detto all'ANSA il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook 'Coronavirus-Dati e analisi scientifichè. Considerando l'attuale tempo di raddoppio dei casi positivi e sulla base dei dati degli ultimi giorni, «a partire da oggi la previsione è che i casi si avvicinino a 300.000; li vedremo crescere e superare questo valore fino a venerdì».

I dati delle Regioni

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 30.934 test e tamponi sono state riscontrate 4.651 positività al Covid 19, pari al 15,03%. Nel dettaglio, su 12.587 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.541 nuovi contagi (12,24%); su 18.347 test rapidi antigenici 3.110 casi (16,95%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 40 (+3), di cui 35 non vaccinate, mentre quelle in altri reparti scendono a 351 (-2). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. La fascia d'età più colpita dal virus è quella da 0 a 19 anni (17,63%), seguita da 40-49 (17,59%), 50-59 (17,22%), 30-39 (15,09%), 20-29 (14,71%), 60-69 (9,29%), 70-79 (5,89%), 80-89 (1,94%), 90 e oltre (0,65%). Oggi si registrano i decessi di 6 persone, tra i 68 e gli 89 anni. Dall'inizio della pandemia le vittime sono state 4.301: 1.045 a Trieste, 2.102 a Udine, 797 a Pordenone e 357 a Gorizia. I totalmente guariti sono 146.360, i clinicamente guariti 559, le persone in isolamento 40.364. In Fvg sono risultate positive complessivamente 191.975 persone: 45.091 a Trieste, 79.776 a Udine, 42.293 a Pordenone, 21.889 a Gorizia e 2.926 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di 12 unità a seguito di 11 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate 45 positività nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; 30 nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; 8 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; una nell'Azienda regionale di coordinamento per la Salute; 10 all'Irccs materno-infantile Burlo Garofolo; tre al Cro di Aviano di 3 tecnici. Relativamente alle residenze per anziani del Fvg si registra il contagio di 20 ospiti e di 41 operatori. Si registrano, infine, due casi di rientro dall'estero o da altra regione. (ANSA). FMS 12-GEN-22 15:59 NNNN

A fronte di un numero di contagi sulle 24 ore più 'contenutò rispetto agli altri giorni - 13.341 nuovi casi, età media 38 anni, su 72.195 test, per un totale di 534.357 positivi da inizio pandemia - la Toscana registra nel report odierno ben 34 decessi tra i pazienti Covid. Si tratta di 19 maschi e 15 donne. età media di 80,5 anni, residenti nelle province di Firenze (11), Prato (2), Pistoia (2), Massa Carrara (1), Lucca (4), Pisa (4), Livorno (5), Siena (3), Grosseto (2). La Regione Toscana rende inoltre noto che da una verifica effettuata nell'ambito territoriale di Livorno sono stati individuati altri 37 pazienti con Covid deceduti nell'arco di 6 mesi, dal 15 giugno al 6 gennaio, non comunicati. Si tratta di 26 uomini e 11 donne con età media 78,6 anni (residenti 35 nella provincia di Livorno, 1 a Pisa e 1 a Lucca). Il totale dei decessi tra o pazientio Covid in Toscana sale così a 7.755. In costante aumento anche i ricoveri: complessivamente sono 1.276, 46 in più rispetto a ieri, di cui 123 in terapia intensiva, 1 in più.

Sono 27.034 i nuovi positivi al Covid in Campania su 118.028 test, antigenici e molecolari, esaminati: il tasso di incidenza è del 22,9%, in lieve calo rispetto al 23,9 dei due giorni precedenti. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala 20 nuove vittime, di cui 17 decedute nelle ultime 48 ore. i posti letto occupati in terapia intensiva scendono a 79 (-6), quelli di degenza continuano a crescere e si attestano a quota 1.126 (+35).