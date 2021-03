Il bollettino coronavirus di oggi (19 marzo): 25.735 casi e 386 morti. In Lombardia 5.518, Emilia-Romagna 3.188, Piemonte 2.997, Campania 1.997

È stato reso noto il nuovo bollettino relativo al coronavirus in Italia. ono 25.735 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.935. Sono invece 386 le vittime in un giorno (ieri erano state 423).

E sono 364.822 i tamponi molecolari e antigenici per il Covid effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 353.737. Il tasso di positività è del 7%, stabile rispetto a ieri. Sono 3.364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 31 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 244, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 249).

I casi totali da inizio epidemia sono 3.332.418, i morti salgono invece a 104.241. Ci sono in Italia 556.539 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 9.029. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.671.638 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.292. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 26.858.

Emilia-Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 311.988 casi di positività, 3.188 in più rispetto a ieri, su un totale di 36.016 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'8,8%. Purtroppo, si registrano 42 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.343. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.308 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 933 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 1.165 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 43,3 anni. Sui 1.308 asintomatici, 704 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 101 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 67 con gli screening sierologici, 14 tramite i test pre-ricovero. Per 422 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 22.007 tamponi molecolari, per un totale di 3.790.375. A questi si aggiungono anche 381 test sierologici e 14.009 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 771in più rispetto a ieri e raggiungono quota 227.858. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.787 (+2.375 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 68.852 (+2.368), il 94,6% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 386 (+1 rispetto a ieri), 3.549 quelli negli altri reparti Covid (+6).

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.997 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 323 dopo test antigenico), pari al 8,8 % dei 34.152 tamponi eseguiti, di cui 20.172 antigenici. Dei 2.997nuovi casi, gli asintomatici sono 1.037 (34,6%). I casi sono 449 di screening, 1.645 contatti di caso, 903 con indagine in corso, 47 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 226 in ambito sanitario scolastico e 2.724 tra la popolazione generale Il totale dei casi positivi diventa quindi 289.051. I ricoverati in terapia intensiva sono 326 ( + 11 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.332 (+ 53 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.797. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.452.957 (+34.152 rispetto a ieri), di cui 1.284.742 risultati negativi. Sono 33 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatosi oggi. Il totale è ora di 9.844 deceduti risultati positivi al virus.

Marche

Per la prima volta da due settimane a questa parte, diminuisce, sia pure di una sola unità, il numero dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, che arrivato a 890 (-1 su ieri). Crescono di poco i pazienti in terapia intensiva, 141 (+2), c'è una flessione netta di quelli in semi intensiva (218, -24), ma crescono quelli in reparti non intensivi (531, +21). Secondo i dati del Servizio Sanità ci sono stati anche 55 dimessi nelle ultime 24 ore. Ospiti strutture territoriali 233 (invariato), persone nei pronto soccorso 131 (-4). In calo i positivi in isolamento domiciliare da 9.252 a 9.145 (il totale di ricoverati più isolati è 10.035) e le persone in quarantena per contatti con contagiati da 21.571 a 20.987, di cui 8.638 con sintomi, 371 operatori sanitari. I dimessi/guariti salgono a 69.109, il totale dei casi positivi diagnosticati dall'inizio della pandemia a 81.617.

Campania

Sono 1.997 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 18.429 tamponi molecolari. Dei 1.997 nuovi positivi, 628 sono risultati sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 3.415 tamponi antigenici. Sono 13 i nuovi decessi inseriti dall'Unità di crisi della Regione Campania nel bollettino odierno: di questi, 11 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 sono avvenuti in precedenza, ma sono stati registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 4.843. Sono 1.205 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 209.805. In Campania sono 155 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.569 quelli ricoverati in reparti di degenza.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 11.919 test sono stati rilevati 910 casi di positività al Covid: 593 da 7.485 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 7,92%; 317 da 4.434 test rapidi antigenici (7,15%). I decessi registrati sono 20, a cui si somma uno risalente al 10 marzo. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono 77 mentre quelli in altri reparti risultano essere 547 (+2). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.097, con la seguente suddivisione territoriale: 680 a Trieste, 1.589 a Udine, 618 a Pordenone e 210 a Gorizia. I totalmente guariti sono 68.453, i clinicamente guariti 2.758, mentre le persone in isolamento oggi sono15.239. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 90.171 persone con la seguente suddivisione territoriale: 16.705 a Trieste, 43.307 a Udine, 18.290 a Pordenone, 10.865 a Gorizia e 1.004 da fuori regione.

Lazio

Nel Lazio oggi su quasi 16 mila tamponi (+300) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 2.188 casi positivi (+225), 38 i decessi (+15) e +1.074 i guariti. Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 950.

Puglia

È leggermente migliore il quadro che si legge nel bollettino epidemiologico odierno della Regione Puglia sul Covid-19. Il numero di nuovi casi positivi scende di nuovo sotto 2000 e in modo abbondante in presenza al contempo di un numero maggiore di test rispetto a ieri. Sono stati registrati 11.636 test per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 1.785 casi positivi: 652 in provincia di Bari, 154 in provincia di Brindisi, 147 nella provincia Bat, 270 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 315 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 2.082 su 11.211 tamponi.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 596.040 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 632.930 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 42.705 (+376 rispetto a ieri), quelle negative 553.335. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare +3 terapie intensive, + 200 guariti/dimessi e 6 morti.

