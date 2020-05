Coronavirus, la Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di Covid19 in Italia, aggiornato alle 17 di oggi, martedì 19 maggio. In Italia si registrano oggi 162 morti e 813 casi positivi in più: oltre la metà sono in Lombardia. Ieri l'incremento era stato di 99 morti e 2.150 guariti in 24 ore, con 451 nuovi casi (ieri i casi erano 225.886, dei quali 127.326 sono guariti e 32.007 sono deceduti, con persone affette dal virus 66.553).





Ultimo aggiornamento: 18:06

