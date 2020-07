Coronavirus, bollettino Italia: nuovi contagi raddoppiati (282) e 9 morti. Focolai in Emilia Romagna e Campania

Coronavirus, il bollettino in Italia di oggi, mercoledì 22 luglio 2020 . Sono 282 i nuovi pazienti positivi, più che raddoppiati rispetto ai 129 registrati ieri: di cui 51 in Lombardia (+17), 18 in Emilia Romagna (+39), 36 in Veneto (+14), con focolai in Lazio, Trento e Campania. È quanto emerge dal bollettino odierno pubblicato dal ministero della Salute secondo cui tornano a salire a 12.322 gli attualmente positivi al coronavirus (+74), mentre i nuovi decessi sono 9 (-6) per un totale di 35.082. I ricoveri in terapia intensiva scendono di un'unità a quota 48 mentre scendono a 724 i ricoveri (-8). Restano in isolamento domiciliare 11.550 pazienti (-62).

Analizzando i dati diffusi dal ministero della Salute emerge come oggi cresca lievemente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 48, una persona in meno di ieri. Quanto al numero di ricoverati, sono 8 i posti occupati in meno rispetto a ieri per un totale di 724. In netto aumento, come detto, il numero dei tamponi effettuati: da ieri ne sono stati registrati 49.318, 6.280 in più rispetto alla rilevazione precedente. Quanto ai dati territoriali, nelle ultime 24 ore, sono 13 le Regioni che hanno fatto registrare 7 o meno nuovi casi, di cui quattro a quota zero. Si tratta di Molise (4); Valle D'Aosta (0); Calabria (4); Sardegna (1); Umbria (2); Provincia autonoma di Bolzano (0); Sicilia (7); Abruzzo (0); Friuli Venezia Giulia (2); Puglia (0); Marche (1); Liguria (7); e Toscana (6). Stupisce oggi il dato della Basilicata, la Regione con meno casi in Italia: da ieri sono stati registrati 36 positivi in più ma di questi 33 sono stati riscontrati in un gruppo di migranti già sottoposti a quarantena.

Una persona positiva al coronavirus è morta in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio della pandemia di 16.798. Secondo i dati comunicati da Regione Lombardia, i nuovi casi positivi sono 51, di cui 16 a seguito di test sierologici e 22 'debolmente positivì. Da ieri i tamponi effettuati sono stati 5.361, per un totale di 1,2 milioni dall'inizio della crisi. «Proseguono le azioni di preventive di monitoraggio e di tracciamento gestite dalle Ats per 'stanarè anche i focolai più piccoli ed estinguerli sul nascere», ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Sono 17 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 10 a Milano città. Secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, a Bergamo i nuovi positivi sono 7, a Brescia 9, a Como 1, a Sondrio 1, a Varese 6, a Monza e Brianza 5, a Lecco 1 e a Lodi 4. Nessun nuovo positivo, invece, a Cremona, Mantova e Pavia. «I dati di oggi sono particolarmente incoraggianti, nelle province di Cremona, Mantova e Pavia, infatti, non si registra alcun caso di positività», commenta l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

