Biodanza, un metodo rivoluzionario per la salute e la lotta al Parkinson: a Lignano Sabbiadoro dal 13 al 16 giugno

La Biodanza, sviluppata dal professor Rolando Toro Araneda, è una disciplina che offre significativi benefici per la salute fisica e mentale. Questo metodo rivoluzionario integra musica, movimento e interazioni sociali, promuovendo un equilibrio ottimale tra corpo e mente.

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la Biodanza può migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Parkinson. Il primo beneficio è il miglioramento della mobilità, conseguito attraverso il movimento e esercizi mirati, che riducono la rigidità muscolare e aumentano la coordinazione e l’equilibrio. Riducendo ansia e depressione, la Biodanza fornisce un ambiente sicuro per l’espressione delle emozioni e garantisce un maggiore benessere emotivo.

Welfare Aziendale

In ambito aziendale, la Biodanza è riconosciuta come uno strumento efficace per il benessere dei dipendenti.

Le sessioni di Biodanza, sempre più al centro dei piani di welfare delle organizzazioni, offrono un metodo per rilassarsi e gestire meglio lo stress lavorativo. Favorendo la creazione di legami più forti e una migliore comunicazione tra colleghi, la disciplina garantisce un miglioramento delle relazioni interpersonali. Anche l’efficienza lavorativa subisce dei sensibili miglioramenti, che garantiscono un aumento della produttività a partire da un ambiente più armonioso e collaborativo.

Approccio Scientifico

La Biodanza è supportata da numerosi studi scientifici che ne attestano l'efficacia. La pratica regolare di questa disciplina migliora la qualità della vita dei partecipanti, con effetti positivi sia sulla salute fisica che mentale. Gli studi evidenziano come l'attività fisica regolare, integrata con un contesto sociale positivo, possa migliorare la resilienza psicologica e la plasticità neuronale, contribuendo alla prevenzione di malattie croniche e al miglioramento delle capacità cognitive e della regolazione emotiva.

Evento: Congresso Mondiale di Biodanza a Lignano Sabbiadoro

Dal 13 al 16 giugno, Lignano Sabbiadoro (UD) ospiterà l'undicesimo congresso mondiale di Biodanza, patrocinato dall'International Biodanza Federation (IBFed) e organizzato dalla Rete Italiana delle Scuole di Formazione Insegnanti di Biodanza. L'evento commemorerà i 100 anni dalla nascita di Rolando Toro Araneda, celebrando il suo metodo innovativo che ha trasformato la vita di molte persone in tutto il mondo.

Tiziana Coda-Zabet, presidente di Rete Scuole IBFed Biodanza Italia, afferma: "Il Congresso Mondiale di Biodanza sarà un'occasione unica per unirci come comunità globale e celebrare il potere trasformativo di questa disciplina. Crediamo fermamente che questo evento offrirà a ciascun partecipante l'opportunità di sperimentare la gioia, la creatività e la profondità che la Biodanza può portare nella propria vita."